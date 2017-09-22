Российские звезды войдут в команду Года экологии на московском марафоне

В пятом Московском марафоне, который состоится 24 сентября, примут участие российские знаменитости. Они выйдут на дистанцию 10 километров в составе команды Года экологии в футболках с лозунгом "Бежим за природу!", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Ожидается, что таким образом звезды смогут привлечь внимание жителей России к неразрывной связи состояния окружающей природы со здоровьем человека, а также призвать заботиться об экологии ежедневно и сделать это привычкой.

В составе "экологической" команды в забеге примут участие четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов, обладательница титулов "Мисс Россия — 2007" и "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев и известный футболист и тренер Алексей Смертин.

Всего, по оценкам организаторов, в Московском марафоне примут участие более 30 тысяч человек более чем из 70 стран мира. Забег пройдет на дистанциях 10 и 42,2 километра, а некоторые смогут попробовать свои силы в командном первенстве и заезде на хендбайках.