Арктическому совету исполнился 21 год

Арктический совет (АС) отмечает 19 сентября день рождения. Организация, которая регулирует деятельность всех государств региона при решении множества вопросов, существует уже 21 год.

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Основными направлениями ее деятельности стали обеспечение устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера. Учредители специально договрились, что АС не будет занимается вопросами военной безопасности.

Совет был основан в 1996 году в Оттаве восемью арктическими государствами — Россией, США, Данией, Швецией, Норвегией, Канадой, Финляндией и Исландией. К ним примкнули шесть организаций коренных народов.

"В интересах обеспечения активного участия представителей коренных народов Арктики в деятельности АС статус постоянного участника (участие в обсуждении всех вопросов, но без права голоса) был предоставлен шести организациям коренных народов — Циркумполярной конференции инуитов, Международной ассоциации алеутов, Совету саамов, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктическому совету атабасков и Международному совету гвичинов", — сообщается на портале МИД РФ.

Некоторые неарктические государства и 20 международных неправительственных организаций получили статус наблюдателей: Великобритания, Нидерланды, Польша, ФРГ, Франция, Испания, Италия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Сингапур. Среди организаций самые крупные — WWF, Всемирная ассоциация пастухов северного оленя и Университет Арктики.

Высшим органом совета является министерская встреча (в них обычно принимают участие министры иностранных дел), которая проводится раз в два года. Председательство в совете двухгодичное на основе ротации. Россия председательствовала в 2004-2006 годах. С 2017 года во главе организации находится Финляндия.

Текущими вопросами деятельности совета и подготовкой министерских встреч занимаются старшие должностные лица АС (официальные представители государств — членов АС), которые проводят заседания не реже двух раз в год. Постоянный секретариат организации открыт в Тромсё, он оказывает административную поддержку развитию международного сотрудничества под эгидой АС.

Работа совета главным образом осуществляется в рамках шести рабочих групп. Рабочая группа по борьбе с источниками загрязнения Арктики (ACAP) выступает в роли механизма активизации и поддержки национальных действий по снижению выбросов и других видов распространения загрязнителей. Рабочая группа по реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) осуществляет мониторинг арктической среды, экосистем и населения, а также предоставляет научные рекомендации с целью поддержки правительств в борьбе с загрязнением и неблагоприятными последствиями изменения климата. Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) занимается сохранением арктического биоразнообразия, стремясь обеспечить устойчивость биологических ресурсов Арктики. Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) работает с различными вопросами в сферах предупреждения, готовности и реагирования на экологические чрезвычайные ситуации в Арктике. Рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME) является координационным центром всей деятельности Арктического совета, связанной с защитой и рациональным использованием арктической морской среды. Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG) занимается продвижением устойчивого развития в Арктике и улучшением условий жизни арктических общин в целом.

В сентябре 2014 года был учрежден Арктический экономический совет (АЭС) в качестве независимой организации деловых кругов арктических государств. В его состав входят по три представителя от государств-членов и постоянных участников АС. От России в АЭС участвуют представители ТПП, "Роснефти" и "Совкомфлота" на уровне вторых лиц.

Под эгидой АС сегодня осуществляется около 80 проектов в области изменения климата, экологии, экономики, культуры, здравоохранения, предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты интересов коренных народов Севера.