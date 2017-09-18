В "Лужниках" отметят Всемирный день без автомобиля

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Празднование Всемирного дня без автомобиля в столице пройдет на Престижной аллее стадиона "Лужники" 23 сентября, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Гостей ждут тест-драйв экологичных средств передвижения, велопробег, Кубок экологии по мини-футболу и интерактивные игры. Также весь день в "Лужниках" будут работать спортивные аттракционы и прокат велосипедов.

Всемирный день без автомобиля впервые прошел в 1973 году в Швейцарии. Тогда власти страны призвали граждан отказаться от машин на четыре дня в связи с топливным кризисом. Затем спонтанные отказы в разных странах Европы происходили в течение двух с половиной десятков лет, а в 1997 году Великобритания провела первую общенациональную акцию. Москва присоединилась к ней в 2008 году.