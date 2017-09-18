Москва планирует перейти на раздельный сбор мусора в 2021—2022 годах

В 2019 году в силу вступит закон "Об отходах производства и потребления", который стимулирует бизнес на раздельный сбор мусора и дальнейшую переработку.
Внедрять похожие инициативы для жителей Москвы на данный момент рано, считает Кульбачевский. Это будет актуально только после полноценного развития отрасли вторичной переработки, которая постепенно создается в городе.
Руководителем департамента также была затронута тема сокращения вредных выбросов — это происходит благодаря грамотной автотранспортной политике, внедрению электробусов, строительству новых станций метрополитена и МЦК и других мероприятий.