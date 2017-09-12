ОНФ предложил меры для улучшения экологии в Сибири и на Дальнем Востоке

По итогам Межрегиональной экологической конференции в ДФО и СФО эксперты Общероссийского народного фронта подготовили предложения по улучшению экологической обстановки в регионах, сообщается на официальном сайте движения.

На конференции заявили о необходимости формирования зеленого щита вокруг Байкала, создания межрегиональной территориальной схемы по обращению с отходами, подключения переработчиков отходов к ликвидации незаконных свалок и других мер.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Николая Будуева, на Межрегиональной экологической конференции было также принято решение о создании координирующей площадки на базе ОНФ для Рослесхоза, представителей региональной власти и общественности для разработки и введения правового механизма по ограничению заготовки древесины в лесах, выполняющих защитные функции.

"Мы намерены в ближайшее время формализовать все идеи, прозвучавшие в ходе конференции, в полноценные предложения и направить их в федеральные и региональные органы власти", — отметил Николай Будуев.