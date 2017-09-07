Минприроды представило проект сохранения дикой природы России

Минприроды России представило национальный приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть" на панельной сессии в рамках Восточного экономического форума, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Цель проекта — развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия в России. В рамках "Дикой природы" уже определили семь пилотных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для них составят программы развития экотуризма, направленные в том числе на создание инфраструктуры, формирование и продвижение туристических продуктов, минимизацию негативного воздействия на экосистемы. Реализация программ начнется уже в 2018 году.

"Мы понимаем, что необходимо привлекать специалистов, которые могли бы организовать экотуристические активности с учетом правильного баланса между тем, как показать людям красоту природы, и тем, как ее сохранить. Это одно из ключевых направлений работы", — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По результатам реализации пилотных проектов будут разработаны аналогичные программы еще для 15 федеральных ООПТ. Планируется, что таким образом удастся повысить число экологических туристов на 2 миллиона к 2020 году. На средства, полученные благодаря увеличению туристического потока, будут финансироваться программы охраны уникальных природных и культурных объектов, восстановления и увеличения численности популяций редких видов животных.