Экологическая тропа "Малиновая засека" открылась на Косой Горе

30 августа в Яснополянском участковом лесничестве открылась новая экологическая тропа "Малиновая засека", сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

На территории есть места отдыха и сбора мусора, а навигацию обеспечивают информационные объявления и указатели движения.

Тропа начинается у поселка Косая Гора и состоит из нескольких маршрутов, посвященных флоре и фауне Тульских засек, мифологии восточных славян, геологии местности, истории развития добычи железной руды и металлургической промышленности.

Также на экологической тропе будут организовывать многодневные походы и группы здоровья.