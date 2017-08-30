Основные темы Байкальского экологического водного форума обсудили в Москве

На Байкальском международном экологическом водном форуме планируется создать международную ассоциацию озерных регионов. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции "Первый Байкальский международный экологический водный форум — одно из центральных событий Года экологии".

По его словам, на форум, который будет проходить 14-15 сентября в Иркутске, приглашены представители 20 стран, 16 уже подтвердили участие.

Основная тема — это поиск технологий очистки сточных вод. "Мы связались с крупнейшими компаниями, которые имеют такой опыт и приблизились к решению данной проблемы. Они поделятся наработками в данной сфере", — подчеркнул губернатор. В то же время он отметил, что в поиске технологий предпочтение будет отдано отечественным компаниям.

Планируется обсудить и вопросы экологического воспитания подрастающего поколения. Организаторами разработана программа "ЭКО-поколение (Экология. Культура. Образование)". Сергей Левченко отметил, что в регионе уделяется большое внимание обучению детей в этой области. Одним из результатов такого обучения можно считать акции по сбору мусора на берегах Байкала. "Но экология — это не только сбор мусора. Важно сформировать правильное отношение молодежи к охране природы и привить им ответственное отношение за каждый свой поступок", — сказал он.

Также он сообщил, что в рамках форума пройдет благотворительный баскетбольный матч, цель которого — сбор средств для детей-инвалидов.