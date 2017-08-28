В Кемеровской области обустроят экотропу в рамках Года экологии

В Новокузнецке в рамках Года экологии в России будет обустроена экологическая тропа. Уже сейчас по ней проводят экскурсии. Об этом сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

По всему маршруту установят информационные баннеры, чтобы местные жители могли самостоятельно изучать значимые природные объекты в черте города.

Организатор работы — Кемеровский государственный университет. Его преподаватели уже провели экскурсию, на которой участники узнали о редких видах растений и уникальных природных объектах города.

Создатели экотропы обратились к экскурсантам, горожанам и гостям города с просьбой убирать за собой мусор после пребывания на природе, что поможет сохранить экотропу в надлежащем состоянии.