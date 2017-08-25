Количество экологических преступлений в РФ уменьшилось вдвое за семь лет

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура России зафиксировала уменьшение в два раза количества зарегистрированных преступлений в сфере экологии за последние семь лет — с 46 до 23 тысяч с 2009 по 2016 год, сообщил в четверг официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

"В целом анализ состояния экологической преступности в России свидетельствует о сохраняющейся в последние годы тенденции к ее снижению. С 2009 по 2016 год число регистрируемых в стране преступлений данной направленности сократилось в два раза (с 46 тысяч до 23 тысяч)", — сообщил Куренной, цитируя выступление генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Чайка выступил в Бразилии на совместном семинаре руководителей прокурорских служб государств БРИКС и компетентных органов государств МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) по вопросам борьбы с экологическими преступлениями. Он отметил, что большую часть преступлений в сфере экологии составляют факты незаконной рубки, уничтожения или повреждения лесов. Одной из криминальных сфер остается незаконный экспорт леса. По словам Чайки, остро стоит проблема загрязнения водоемов, в том числе озера Байкал. При этом он подчеркнул высокую степень латентности экологических преступлений.

Генпрокурор РФ также отметил, что Россия уделяет большое внимание вопросам экологии, "в РФ создана обширная нормативная база, сформированы система уполномоченных государственных органов и механизмы обеспечения экологической безопасности". В Генпрокуратуре РФ создано отдельное структурное подразделение, в общей системе органов прокуратуры функционирует 81 природоохранная прокуратура. В центральном аппарате прокуратуры созданы три межведомственные рабочие группы по различным отраслям экологии.

В заключение своего выступления Чайка предложил активизировать деятельность всех государств, в том числе членов МЕРКОСУР и БРИКС, по гармонизации национальных экологических законодательств.