Для лесопарковых зеленых поясов утверждены особенности использования

Минприроды России выпустило приказ "Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах".

Согласно документу, в таких зонах запрещено использовать токсичные химические препараты, в том числе для защиты лесов, пестициды, агрохимикаты. Также нельзя заниматься разработкой месторождений ископаемых, размещать склады ядохимикатов и минеральных удобрений, заниматься строительством и многим другим, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Создание лесопарковых зеленых поясов осуществляется в соответствии с федеральным законом "Об охране окружающей среды".

В настоящее время создан лесопарковый зеленый пояс города Смоленска площадью 3,8 миллиона квадратных метров (388,6 гектара), создаются лесопарковые зеленые пояса в Тюменской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Владимирской областях.