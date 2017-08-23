В рамках проекта "Генеральная уборка" устранено 60% незаконных свалок

В Московской области убрано 230 из 406 нелегальных свалок, которые были нанесены на интерактивную карту Общероссийского народного фронта, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Как подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, наилучшие результаты по уборке на сегодняшний день показал Подольск, в числе отстающих оказались Ленинский район и Павлово-Посадский городской округ: за отчетный период ни одна из шести свалок на их территории не была устранена. Также в списке аутсайдеров городской округ Красногорск, где процесс ликвидации свалок идет крайне медленными темпами.

Участники еженедельного селекторного совещания в доме правительства Московской области рассказали о том, что за прошедшие две недели были устранены 26 незаконных свалок, еще 25 появились — они будут убраны в ближайшее время. В настоящий момент работа ведется на 55 объектах.