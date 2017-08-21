Режим ЧС ввели в пяти районах Красноярского края

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за низкого уровня воды в Ангаре в пяти районах края — Лесосибирске, Енисейском, Мотыгинском, Богучанском и Кежемском. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Красноярского края.

"Это связано со сложной гидрологической обстановкой в бассейнах водохранилищ всего Ангаро-Енисейского каскада, в связи с чем уже с 21 августа возможно прекращение навигации на Нижней Ангаре", — заявил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко. Он также сообщил о необходимости принять ряд мер, чтобы завершить завоз различных грузов для нужд предприятий и муниципальных образований, а также не допустить перебоев в работе объектов ЖКХ и решить вопрос поставки сырья для предприятий края.

Томенко отметил, что было принято решение об установлении для всех органов управления особого режима работы. "Это позволит оперативно принимать меры для смягчения последствий этой ситуации и сохранения нормального жизнеобеспечения названных районов края", — сообщается на официальном сайте правительства.