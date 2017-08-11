Общественная палата РФ запускает фотоконкурс #отдыхаемвРоссии

Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийский фотоконкурс "Отдыхаем в России", целью которого является популяризация внутреннего туризма, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Принять участие можно на сайте фотоконкурса отдыхаемвроссии.рф в четырех номинациях: "Лучший вид", "Энергия жизни", "Сердце народа" и "Зеленая страна" — номинации, посвященной Году экологии в России.

"Цель проекта — с одной стороны, показать людям со всего мира, что в нашей стране есть большое количество прекрасных мест для отдыха, с другой — объединить россиян, которые любят свой край и готовы популяризировать его на федеральном уровне. Мы ждем фотографии не только от профессиональных фотографов, но и любительские снимки", — заявила инициатор конкурса, член ОП РФ Елена Сутормина.

Она также отметила, что прием работ продлится до 12 ноября, после чего на сайте будет запущено голосование за лучшие из них. Итоги конкурса станут известны в декабре.

Кроме того, как рассказала Сутормина, в этом году россияне также смогут принять участие в голосовании за самый красивый регион России. В результате совместно с участниками фотоконкурса по регионам-победителям будет разработана серия виртуальных народных путеводителей.