В России начали создавать зеленые щиты вокруг городов

Во всех 85 регионах России начат процесс создания зеленых щитов — лесопарковых зеленых поясов вокруг населенных пунктов, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

При этом ОНФ выступает за то, чтобы зеленые пояса создавались не только вокруг городов, но и вокруг уникальных природных объектов, в частности вокруг озера Байкал, говорится в сообщении.

Как подчеркнул координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов, такие пояса представляют собой основу экологического каркаса для каждого региона, поэтому они должны быть сформированы уже в этом году.

"Мы считаем, что к окончанию Года экологии во всех российских регионах должны быть созданы зеленые щиты. Лесопарковый зеленый пояс сегодня — это действенный инструмент защиты подобных экологически эффективных территорий, поэтому этот вопрос актуален для всех регионов", — отметил Миронов.

По словам эксперта ОНФ, руководителя центра содействия законотворчеству Вадима Виноградова, Государственная Дума также приняла поправки Общероссийского народного фронта, ужесточающие режим функционирования зеленых щитов, которые позволят в том числе снизить возможные негативные последствия для экологии вследствие принятия федерального закона о "лесной амнистии".