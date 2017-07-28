Комплексы для сортировки мусора построят в Подмосковье

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.На территории Московской области планируют построить 13 мусоросортировочных комплексов. Они могут быть введены в эксплуатацию в 2019 году, заявила советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова на заседании в Мособлдуме.

По ее словам, первый такой комплекс планируется построить уже в 2018 году.

Ранее сообщалось, что два мусорных полигона, в Пушкинском и Чеховском районах, будут закрыты в 2017 году. Об этом заявлял журналистам министр экологии Подмосковья Александр Коган. По его словам, в 2013 году, когда началось закрытие мусорных полигонов в регионе, в области было 39 свалок. Сейчас 22 из них, включая "Кучино" в Балашихе, закрыты.