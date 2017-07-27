В 2018 году на столичных улицах могут появиться первые электробусы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В 2018 году планируется запустить первые электробусы по городским маршрутам, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новый транспорт будет произведен на территории Российской Федерации, и все технические решения — российские. "Покупка электробусов по 300 единиц уже в 2018 году даст нам возможность на некоторых маршрутах увидеть первые электробусы", — отметил он.

Замена традиционных автобусов на электробусы стала ключевым фактором превращения столицы в экологически чистый город. Дальнейшее развитие этого направления позволит отказаться от использования контактной сети, что увеличит мобильность общественного транспорта, снизит эксплуатационные расходы и улучшит внешний вид улиц.