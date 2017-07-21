Собственный экологический рейтинг регионов подготовят в ОП РФ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ планирует проводить собственную оценку экологической эффективности предприятий и регионов России, так как россияне должны владеть достоверной информацией о состоянии окружающей среды, сообщила РИА Новости председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Альбина Дударева.

"При комиссии будет создана рабочая группа по оценке экологической эффективности предприятий и регионов России, в которую будут приглашены представители общественных организаций, бизнеса и надзорных органов. Основным направлением работы группы станет разработка методики рейтингования. В ближайшее время будет организован сбор информации от предприятий о количестве и составе отходов производства, а также о проводимых мероприятиях, направленных на минимизацию ущерба окружающей среде", — сказала Альбина Дударева.

Она добавила, что собранные материалы будут проанализированы и на их основе к концу 2017 года профильная комиссия ОП РФ составит и опубликует рейтинг информационной открытости регионов и предприятий.

По мнению члена ОП, существующие рейтинги предприятий и регионов по экологическим показателям "лишены степени информативности и достоверности".