Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон
© РИА Новости / Виталий Аньков
18:5007.07.2017
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Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака, который считают своим праздником не только профессиональные рыболовы, но и рыбаки-любители. Многие из них предпочитают проводить этот день за своим любимым занятием.

Известно, что ловля рыбы — это целая наука, и у каждого, кто по-настоящему увлекается этим, есть множество собственных хитростей, правил и примет. Но помимо них любой рыбак должен руководствоваться и нормами российского законодательства. Мы собрали основные правила, которых следует придерживаться, чтобы День рыбака не был омрачен общением с инспекторами и последующими штрафами.

Рыбачить в нашей стране можно бесплатно и свободно, если вы занимаетесь этим на водоемах общего пользования и в те сроки, когда рыбалка не запрещена. Однако существует довольно обширный список ограничений, в который включены места, сроки, способы и орудия ловли, а также виды рыб, и нарушение запретов превращает любого законопослушного рыбака-любителя в браконьера.

В первую очередь рыбалка запрещена в заповедниках, на предприятиях по разведению рыбы, а также на расстоянии менее 500 метров от мостов, шлюзов, плотин и других гидротехнических сооружений. На частной территории требуется получить разрешение владельца. Также региональные власти могут вводить ограничения на ловлю рыбы в конкретных водоемах.

Если говорить об инструментах, то рыболовы-любители вправе использовать спиннинги и поплавочные удочки, фидеры, жерлицы и кружки, донные удочки, но не более пяти единиц на человека одновременно. Прочие снасти допускаются при условии, что количество крючков на них не превышает 10 штук.

© РИА Новости / Владимир СергеевРыболовы-любители вправе использовать спиннинги и поплавочные удочки, но не более пяти единиц на человека одновременно
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Рыболовы-любители вправе использовать спиннинги и поплавочные удочки, но не более пяти единиц на человека одновременно

 

При этом запрещены любые сети, ловушки (кроме раколовок), тралы, донные неводы, капканы, колющие орудия для ловли, удочки и спиннинги любого типа, на которых более 10 крючков, и ряд других средств. Имейте в виду, что даже наличие у вас этих предметов, если вы вблизи водоема, может стать поводом для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Также вне закона на рыбалке электроудочки и электрошокеры, огнестрельное и пневматическое оружие, взрывчатые и токсичные вещества. Не везде разрешена рыбалка на лодке — на этот счет в каждом регионе могут быть свои правила, которые лучше уточнить заранее.

В отдельных регионах Дальнего Востока, Сибири и Севера России использование сети допускается, но для этого необходимо получить лицензию в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом на каждую сеть наносится маркировка с данными о владельце.

Лицензия потребуется и в том случае, если ваша цель — лососевые (кета, горбуша, нерка и других) или разные виды крабов. Это именное разрешение определяет, в течение какого времени, где и сколько рыбы вы можете выловить. Документ обойдется в 200 рублей, также придется заплатить за каждую пойманную рыбу: от 35 рублей за горбушу до 300 рублей за семгу.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПолномочия инспекторов Федерального агентства по рыболовству позволяют не только проверять документы, но и досматривать транспортные средства и личные вещи граждан и изымать у нарушителей улов и орудия добычи
© РИА Новости / Алексей Куденко
Полномочия инспекторов Федерального агентства по рыболовству позволяют не только проверять документы, но и досматривать транспортные средства и личные вещи граждан и изымать у нарушителей улов и орудия добычи

 

Зато на обладателя такого разрешения не действуют ограничения на суточный улов. Для всех остальных норма равна 5 килограммам на человека в сутки. Исключение только одно: если вес одной рыбины превышает норму. Малоценные виды рыб — уклейку, пескарей и ершей — можно ловить без ограничений.

Кстати, внимание стоит уделять не только весу, но и размеру улова. Некоторые виды рыб можно ловить, только когда они вырастут до определенных размеров, и если длина пойманной рыбы менее допустимой, ее следует выпустить обратно, постаравшись нанести минимум повреждений. К примеру, судак должен быть не менее 38 сантиметров в длину, карп — 24 сантиметра, а форель и сельдь — не менее 15 сантиметров.

Ловить рыбу можно в течение всего года за исключением периода нереста. У всех рыб он разный и может зависеть от погоды и других условий, поэтому точные даты запретов устанавливаются региональными властями в индивидуальном порядке и каждый год меняются в зависимости от ситуации.

© РИА Новости / Максим БогодвидНекоторые виды рыб можно ловить, только когда они вырастут до определенных размеров, и если длина пойманной рыбы менее допустимой, ее следует выпустить обратно
© РИА Новости / Максим Богодвид
Некоторые виды рыб можно ловить, только когда они вырастут до определенных размеров, и если длина пойманной рыбы менее допустимой, ее следует выпустить обратно

 

Рыбалка во время нереста категорически запрещена, и нарушение этого правила карается штрафом до 300 тысяч рублей. Наказания за другие проступки не так велики: от 300 до 5000 рублей, хотя, если действия рыбака нанесли крупный ущерб, предусмотрена и уголовная ответственность.

Также стоит помнить, что полномочия инспекторов Федерального агентства по рыболовству позволяют не только проверять документы, но и досматривать транспортные средства и личные вещи граждан и изымать у нарушителей улов и орудия добычи.

Но, разумеется, если подходить к вопросу, руководствуясь здравым смыслом, и не ставить цель выловить всю рыбу в окрестных водоемах, то никаких трудностей и проблем возникнуть не должно. Период нереста этим летом уже закончился, и ничто не мешает взять удочку и отправиться к воде отмечать День рыбака.

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