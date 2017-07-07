Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон

Известно, что ловля рыбы — это целая наука, и у каждого, кто по-настоящему увлекается этим, есть множество собственных хитростей, правил и примет. Но помимо них любой рыбак должен руководствоваться и нормами российского законодательства. Мы собрали основные правила, которых следует придерживаться, чтобы День рыбака не был омрачен общением с инспекторами и последующими штрафами.
Рыбачить в нашей стране можно бесплатно и свободно, если вы занимаетесь этим на водоемах общего пользования и в те сроки, когда рыбалка не запрещена. Однако существует довольно обширный список ограничений, в который включены места, сроки, способы и орудия ловли, а также виды рыб, и нарушение запретов превращает любого законопослушного рыбака-любителя в браконьера.
В первую очередь рыбалка запрещена в заповедниках, на предприятиях по разведению рыбы, а также на расстоянии менее 500 метров от мостов, шлюзов, плотин и других гидротехнических сооружений. На частной территории требуется получить разрешение владельца. Также региональные власти могут вводить ограничения на ловлю рыбы в конкретных водоемах.
Если говорить об инструментах, то рыболовы-любители вправе использовать спиннинги и поплавочные удочки, фидеры, жерлицы и кружки, донные удочки, но не более пяти единиц на человека одновременно. Прочие снасти допускаются при условии, что количество крючков на них не превышает 10 штук.
При этом запрещены любые сети, ловушки (кроме раколовок), тралы, донные неводы, капканы, колющие орудия для ловли, удочки и спиннинги любого типа, на которых более 10 крючков, и ряд других средств. Имейте в виду, что даже наличие у вас этих предметов, если вы вблизи водоема, может стать поводом для разбирательства и привлечения к административной ответственности.
Также вне закона на рыбалке электроудочки и электрошокеры, огнестрельное и пневматическое оружие, взрывчатые и токсичные вещества. Не везде разрешена рыбалка на лодке — на этот счет в каждом регионе могут быть свои правила, которые лучше уточнить заранее.
В отдельных регионах Дальнего Востока, Сибири и Севера России использование сети допускается, но для этого необходимо получить лицензию в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом на каждую сеть наносится маркировка с данными о владельце.
Лицензия потребуется и в том случае, если ваша цель — лососевые (кета, горбуша, нерка и других) или разные виды крабов. Это именное разрешение определяет, в течение какого времени, где и сколько рыбы вы можете выловить. Документ обойдется в 200 рублей, также придется заплатить за каждую пойманную рыбу: от 35 рублей за горбушу до 300 рублей за семгу.
Зато на обладателя такого разрешения не действуют ограничения на суточный улов. Для всех остальных норма равна 5 килограммам на человека в сутки. Исключение только одно: если вес одной рыбины превышает норму. Малоценные виды рыб — уклейку, пескарей и ершей — можно ловить без ограничений.
Кстати, внимание стоит уделять не только весу, но и размеру улова. Некоторые виды рыб можно ловить, только когда они вырастут до определенных размеров, и если длина пойманной рыбы менее допустимой, ее следует выпустить обратно, постаравшись нанести минимум повреждений. К примеру, судак должен быть не менее 38 сантиметров в длину, карп — 24 сантиметра, а форель и сельдь — не менее 15 сантиметров.
Ловить рыбу можно в течение всего года за исключением периода нереста. У всех рыб он разный и может зависеть от погоды и других условий, поэтому точные даты запретов устанавливаются региональными властями в индивидуальном порядке и каждый год меняются в зависимости от ситуации.
Рыбалка во время нереста категорически запрещена, и нарушение этого правила карается штрафом до 300 тысяч рублей. Наказания за другие проступки не так велики: от 300 до 5000 рублей, хотя, если действия рыбака нанесли крупный ущерб, предусмотрена и уголовная ответственность.
Также стоит помнить, что полномочия инспекторов Федерального агентства по рыболовству позволяют не только проверять документы, но и досматривать транспортные средства и личные вещи граждан и изымать у нарушителей улов и орудия добычи.
Но, разумеется, если подходить к вопросу, руководствуясь здравым смыслом, и не ставить цель выловить всю рыбу в окрестных водоемах, то никаких трудностей и проблем возникнуть не должно. Период нереста этим летом уже закончился, и ничто не мешает взять удочку и отправиться к воде отмечать День рыбака.