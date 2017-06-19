Суд признал сайты об охоте на сайгаков и ирбисов запрещенными

Информация о способах охоты на сайгаков и снежных барсов была размещена в свободном доступе в сети Интернет, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия. В ходе мониторинга прокуратура республики выявила три интернет-ресурса об отлове животных.

В свободном доступе размещена информация о возможных способах охоты на сайгаков и ирбисов, их отлове и изготовлении из них охотничьих трофеев. Прокуратура республики направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Заявления рассмотрены судом, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. После вступления судебных решений в законную силу данные интернет-ресурсов будут направлены в Роскомнадзор для внесения в единый реестр запрещенных сайтов.

Сайгак классифицирован Международным союзом охраны природы (МСОП) как вид, находящийся в критическом состоянии. Снежный барс занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. За охоту на этих животных предусмотрена уголовная ответственность.