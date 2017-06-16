Окунуться в природу. Заповедники РФ, в которых разрешено купаться
© РИА Новости / Игорь Зарембо
11:1716.06.2017
(обновлено: 11:18 16.06.2017)
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Окунуться в природу. Заповедники РФ, в которых разрешено купаться

В национальных парках и заповедниках России можно не только наслаждаться красивыми видами и прогуливаться по экологическим тропам, но и купаться. О том, какие пляжи ждут посетителей Куршской косы, до какой отметки прогревается Байкал, а также где можно искупаться в соленом озере, – в материале спецпроекта РИА Новости "Год экологии".

Один из самых привлекательных для любителей купания — национальный парк "Куршская коса". Пляжи на всем протяжении парка — это чистейший мелкий кристаллический песок. В этом году одна из новинок "Куршской косы" — первый официальный пляж, он расположен в поселке Лесное и оборудован кабинками для переодевания и душем.

© Ольга КаменскаяКуршская коса, белые дюны
© Ольга Каменская
Куршская коса, белые дюны

Оптимальное время для курортного отдыха здесь — с середины июня до середины августа. До самой комфортной температуры Балтика прогревается в начале августа, а вот к концу месяца купаться уже прохладно. Зато для неспешных прогулок вдоль моря конец августа — идеальное время.

Чтобы добраться до Куршской косы, сначала нужно попасть в Калининград, для этого удобнее воспользоваться самолетом. Далее можно сесть на рейсовый автобус Калининград — Клайпеда, который отправляется с городского автовокзала и останавливается в поселках Куршской косы. До Куршской косы также есть прямой автобусный рейс из Светлогорска.

Еще одно место, которое манит туристов со всей страны, — самое глубокое в мире озеро Байкал. Конечно, рассчитывать на пляжи с лежаками в курортном стиле и очень теплую воду не стоит. Климат этих мест суров, хотя по количеству солнечных дней в году Байкал опережает многие курорты.

© Максим АлексеенкоПрибайкальский национальный парк, остров Ольхон
© Максим Алексеенко
Прибайкальский национальный парк, остров Ольхон

Рядом с озером находится несколько особо охраняемых природных территорий. Например, вдоль западного побережья Байкала узкой полосой протянулся Прибайкальский национальный парк. К нему относятся крупнейший остров Ольхон и Малое море — часть озера, обрамленная чистыми песчаными пляжами. Летом вода прогревается здесь до +26°C.

Добираться до красивейшего озера из Москвы нужно самолетом до Иркутска, а далее проще всего воспользоваться рейсовым автобусом.
Тем, кто хочет не просто вдоволь накупаться, но и оздоровиться, путь нужно держать в Богдинско-Баскунчакский заповедник. Он находится в Ахтубинском районе Астраханской области, около границы с Казахстаном.

Его основная достопримечательность — крупнейшее в России соленое озеро Баскунчак. Озеро в течение нескольких столетий снабжало солью всю страну. На побережье имеются залежи лечебных глин, там можно принимать грязевые ванны. Еще из полезного для здоровья — лечебный воздух с высоким содержанием брома и фитонцидов.

© Сергей РудаковВид на гору Богдо с соленого озера Баскунчак
© Сергей Рудаков
Вид на гору Богдо с соленого озера Баскунчак

Купание в озере, по рассказам бывалых туристов, снимает усталость, приносит прилив энергии. Питается озеро за счет соляных ключей. Однако следует помнить, что летом водоем высыхает и превращается в белую равнину. После купания в озере есть возможность принять душ и смыть соль в оборудованных душевых кабинах.

Добраться до заповедника можно поездом до поселка Верхний Баскунчак. Далее на такси или попутке нужно двигаться до Нижнего Баскунчака, расстояние около 10 километров.

Вулканы, гейзеры, водопады, горячие источники — все это есть на полуострове Камчатка. В восточной его части расположен Кроноцкий государственный заповедник. На территории заповедника восемь действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая сопка (3528 метров).

© Денис БудьковТермальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедника
© Денис Будьков
Термальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедника

Теперь — к водным процедурам. В заповеднике находится самое крупное пресноводное озере Камчатки — Кроноцкое. Купание разрешено, однако рассекать в нем водную гладь под силу только закаленным купальщикам: даже в летние месяцы температура воды в озере редко поднимается выше +13°С.

Для более теплолюбивых туристов есть Кипелые источники. Вода в источниках сильно газированная, из-за чего кажется, что она кипит — отсюда такое название. Температура воды составляет +30-40°С.

Чтобы добраться до заповедника, сначала нужно попасть в Петропавловск-Камчатский. Оттуда на океанском лайнере или на вертолете можно добраться уже непосредственно до места.

Национальный парк "Угра" признан биосферным резерватом ЮНЕСКО и является одним из самых живописных уголков России. По территории заповедника протекает одноименная река — одна из самых чистых в Центральной России.

© Леонид ЧирковРека Угра
© Леонид Чирков
Река Угра

Кроме купания, национальный парк "Угра" совместно с самым большим арт-парком Европы "Никола-Ленивец" предлагают посетителям специальный катамаранный маршрут, где гостям удастся и порыбачить.

Добираться до национального парка "Угра" на собственном транспорте нужно по Калужскому шоссе, расстояние составляет около 220 километров. Также с Киевского вокзала Москвы можно добраться на электричке до станции Малоярославец или Калуга-1, а дальше удобнее на такси. До "Угры" можно добраться и автобусом, он отправляется из Москвы от метро "Теплый Стан".

Национальный парк "Некчинский" расположен в средней части долины реки Камы и на берегу Воткинского водохранилища. Парк является одной из самых живописных достопримечательностей Удмуртии. Здесь можно увидеть и таежные леса, и лесостепи, и болота.

© Ирина ТомилинаНациональный парк Некчинский, река Кама
© Ирина Томилина
Национальный парк Некчинский, река Кама

Для тех, кому больше по душе купание, главный интерес в национальном парке представляет река Кама. На территории оборудованы несколько выходов к реке для купания. Кроме того, гостям парка предлагается маршрут для сплава на байдарках или катамаранах протяженностью 40 километров.

В "Некчинском" можно засесть с удочкой на берегу Воткинского водохранилища или порыбачить на реке Каме. В водоемах парка хорошо клюет чехонь, плотва, карась, окунь, щука, лещ, налим, язь, судак.

Чтобы попасть в заповедник, сначала нужно добраться до Ижевска. Вариантов масса: самолет, поезд, автобус. Далее из Ижевска можно доехать на автомобиле до поселка Новый Воткинского района или села Нечкино Сарапульского района.

Владимир Лебедев

Материал подготовлен на основе открытых источников

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