В кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана стартовала в понедельник в Кремле.

Программа рассчитана на три года и предусматривает выведение от четырех пар соколов-сапсанов до 15 птенцов. Они будут выращены до стадии "подъем на крыло", приучены к самостоятельному добыванию пищи и затем выпущены в естественную среду обитания.

На территории Большого Кремлевского сквера состоялось кольцевание пяти птенцов, которых затем поднимут на Константино-Еленинскую башню Кремля и разместят в специальном боксе. В дальнейшем в течение двух-трех недель специалисты будут наблюдать за птенцами, а затем, когда птицы будут готовы, их выпустят в природу.

Как пояснили специалисты, аномальные погодные условия текущего весеннего сезона повлияли на сроки выпуска птенцов. В связи с этим первый этап выпуска пройдет в июне-июле, второй этап — примерно через две недели после начала первого: по мере адаптации и взросления соколят.

Стартовавшая в Кремле программа по выпуску сокола-сапсана приурочена к Дню экологии. В мероприятии приняли участие глава Минприроды Сергей Донской, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, руководитель научно-методического центра "Биоразнообразие" ВНИИ Экология Александр Сорокин.

"Очень символично, что с Кремля, где соколы всегда обитали, мы и начинаем это восстановление. В программе участвует и соколиный центр Минприроды, который занимается разведением хищных птиц. Сокол исторически здесь находился, и его восстановление, с одной стороны, очень важное экологическое мероприятие, а вообще наличие соколов в Москве — это важный биологический маркер, который характеризует качество окружающей среды", — отметил Сергей Донской.