Проекты по развитию экотуризма в Арктике не попали в госпрограмму

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости/Прайм. Проекты по развитию экологического туризма в Арктике не попали в обновленный вариант госпрограммы по поддержке региона, сообщил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Минприроды обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой учесть затраты на эти проекты.

"Наши предложения пока не сокращали. Единственное, что, на мой взгляд, не совсем обоснованно не попало — наши проекты по развитию экологического туризма. Их пока не учли, но я обратился в правительство, чтобы эти затраты все-таки были учтены, там до 800 миллионов рублей. Это в первую очередь строительство инфраструктуры с базой для подъезда, чтобы люди могли приехать, высадиться, несколько дней прожить на островах, увидеть уникальную красоту Арктики", — сказал Сергей Донской.

Он также сообщил, что в программу, которую готовит Минэкономразвития, не вошли затраты на геологоразведку. "Но те предложения, которые мы озвучивали на совещании у председателя правительства, попали в финальный лист Минэкономразвития — например, модернизация гидрометеорологической системы, ледово-информационной системы, строительство природоохранного флота, ледостойкой самодвижущейся платформы", — отметил министр.