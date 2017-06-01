Проект "Вода России" открывает сезон уборки водоемов и их берегов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Акция по уборке водоемов и их берегов "Чистые берега" начинается в России 1 июня и продлится до 15 сентября, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"К акции могут присоединиться все желающие как в качестве организаторов, так и в качестве участников акций по уборке водоемов в своих регионах. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте чистыеберега.рф", — говорится в сообщении.

В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции для организации мероприятия в своем регионе, на своем любимом водоеме, а также другие полезные материалы. Здесь же любители природы смогут найти единомышленников, которым также небезразлична судьба природы, а затем отметить окончание мероприятия на онлайн-карте.

С каждым годом в акции принимает участие все больше людей. В 2014 году были очищены 1,7 тысячи водоемов в 54 регионах, в акции приняли участие 200 тысяч человек. В 2015 году уже 300 тысяч активистов вышли на берега почти 3,5 тысячи водоемов в 72 регионах России. В 2016 году рекордный 1 миллион любителей живой природы принял участие в уборке 9 тысяч водоемов в 80 регионах, рассказал начальник по связям с общественностью и СМИ центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

По завершении акции все участники получат дипломы от Минприроды России, а организаторы, принесшие наибольшую пользу своему региону, получат памятные призы. Также будет сформирован рейтинг самых активных регионов-участников.