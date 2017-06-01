Выйти целым из воды: как выбрать место для купания

1 июня в Москве официально открывается купальный сезон. Конечно, из-за постоянных скачков столбика термометра, сильных дождей и ураганного ветра погоду в столице сложно назвать летней, а тем более пригодной для плавания. Однако уже стоит разобраться, где купаться можно, а где нет и почему. В этом специальному проекту "Социальный навигатор" помог руководитель пресс-центра "Вода России" Илья Разбаш.

Проверкой водоемов, а также вынесением решения о том, пригодны ли они для купания, занимается Роспотребнадзор. Происходит это следующим образом: водолазы обследуют дно водоемов, чтобы исключить наличие опасных предметов, которые могут привести к травмам. Санитарные врачи проверяют содержание в воде бактерий, микробов, паразитов и насекомых, которые могут быть переносчиками опасных болезней.

Прежде чем лезть в воду, нужно обратить внимание на мусор на берегах водоемов и, возможно, в акватории. "Помимо негативного влияния мусора на биологический состав воды, а значит, и на ваше здоровье, вы рискуете получить травмы от разбитых бутылок, порезаться консервной банкой", — отмечает Илья Разбаш.

Нельзя значит нельзя

Также стоит понимать, что если у водоема стоит табличка "Купаться запрещено", то категорически не рекомендуется лезть в воду. Этот знак устанавливается не просто так. Водоемы, рядом с которыми находится такой знак, по результатам проверки признаны недостаточно чистыми. Купание в таком месте может нанести вред вашему здоровью и удар по кошельку — за плавание в водоеме со знаком "Купаться запрещено" придется заплатить штраф. Его размер устанавливается региональными властями.

"Если же вы приняли решение отдохнуть и искупаться на так называемом диком пляже, то настоятельно рекомендуем обследовать дно на наличие острых предметов, мусора и ям, проверить глубину, выбрать место с ровным спуском. Также стоит обратить внимание на насекомых, грызунов, которые водятся в данном месте, — зачастую их наличие может говорить о сильной загрязненности воды", — отмечает Илья Разбаш.

Величина непостоянная

Также стоит понимать, что список водоемов, пригодных для купания, регулярно меняется.

Пляжи, которые в предыдущие годы были признаны безопасными, в следующем году могут не выдержать строгой проверки на соответствие санитарным нормам.

По словам Ильи Разбаша, к настоящему времени разрешено купаться только в восьми водоемах Москвы. Решение по остальным будет вынесено лишь к июлю.

Изменение статуса водоема зависит от многих факторов, например, от популярности пляжа у недобросовестных отдыхающих, которые не убирают за собой мусор. Также немаловажно расположение водоема — возможно, рядом с ним в недавнем прошлом шли строительные работы, проводили новую транспортную магистраль. Иногда ввиду изменения погодных и экологических условий озеро или пруд становятся более привлекательными для определенного вида насекомых, птиц или млекопитающих, что приводит к изменению биохимического состава воды и, соответственно, делает его непригодным для купания.