10 интересных фактов о байкальской нерпе

25 мая отмечается региональный детский и молодежный экологический праздник — день нерпенка. Впервые он был проведен в 2003 году в Иркутске.

© Международный фонд защиты животных (IFAW) Белоснежная беззащитность Праздник очень быстро стал популярен во многих регионах России, в том числе в Иркутской области, Республике Бурятия и других регионах Сибири, и включен в календарь экологических дат. Мы собрали 10 уникальных фактов об этом редком млекопитающем.

Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводного тюленя, не встречающегося нигде кроме этого озера. Главное лежбище нерпы расположено на Ушканьих островах, где можно найти много корма и практически нет людей, представляющих основную угрозу для этих животных.

Чем же интересна и уникальна байкальская нерпа?

1. Нерпа — единственное млекопитающее озера Байкал. По морфологическим и биологическим признакам байкальская нерпа близка к кольчатой нерпе, обитающей в морях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Есть также некоторые признаки сходства нерпы и с каспийским тюленем.

2. Неизвестно, как нерпа оказалась в Байкале. Часть исследователей считает, что она проникла в него в ледниковую эпоху из Ледовитого океана через систему рек Енисей — Ангара одновременно с байкальским омулем. Другие полагают, что все семейство настоящих тюленей (каспийская, байкальская и кольчатая нерпы) изначально появилось в крупных пресноводных водоемах Евразии и лишь затем расселилось в Каспийское море, Ледовитый океан и Байкал. Однако загадка эта пока так и не разгадана.

3. Байкальская нерпа может разгоняться под водой до скорости 25 километров в час. Она является непревзойденным пловцом и может легко уходить от опасности на такой скорости.

4. Нерпа ныряет на глубину до 200 метров и остается под водой 20-25 минут.

5. Нерпа может приостанавливать беременность: такого не умеет больше ни одно животное на Земле. В некоторых случаях эмбрион прекращает развиваться, но не погибает и не разрушается, а просто впадает в анабиоз, который длится до следующего брачного периода. И тогда нерпа рождает сразу двух детенышей.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров Огромные потери байкальской нерпы были зафиксированы в 1996 году © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Шабуров Огромные потери байкальской нерпы были зафиксированы в 1996 году

6. Беременность нерп длится 11 месяцев. Щенятся самки в марте-апреле. Мех нерпят белого цвета, поэтому их называют бельками. Эта окраска позволяет в первые недели жизни оставаться почти незаметными на снегу. С переходом на самостоятельное питание рыбой детеныши линяют, мех постепенно приобретает серебристо-серый цвет у двух-трехмесячных, а у более старших и взрослых особей он становится буро-коричневым.

7. Жирность молока байкальской нерпы составляет 60%. Питательные свойства молока помогают нерпенкам быстро набирать вес.

8. Нерпы строят свои зимние дома из-подо льда. Они подплывают к подходящему месту, проделывают отверстия — продухи, скребя лед когтями передних конечностей. В итоге их дом с поверхности укрыт защитной снежной шапкой.

9. Байкальская нерпа очень осторожное, но любознательное и умное животное. Если она видит, что на лежбище мало места, то начинает размеренно шлепать ластами по воде, имитируя плеск весел, чтобы вспугнуть сородичей и устроиться на освободившемся месте.

10. Нерпы живут 55-56 лет. Взрослые звери достигают 1,6-1,7 метра длины и 150 килограммов веса. Половая зрелость наступает на четвертом-шестом году жизни. Самки способны плодоносить до 40-45 лет.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. C. Бузина Формально байкальская нерпа до сих пор является промысловым видом и не занесена в Красную книгу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. C. Бузина Формально байкальская нерпа до сих пор является промысловым видом и не занесена в Красную книгу

От кого надо защищать байкальскую нерпу?

Огромные потери байкальской нерпы были зафиксированы в 1996 году, в основном из-за лицензионной и браконьерской охоты, а также химического загрязнения озера.

"На сегодняшний день примерная численность байкальской нерпы составляет от 75 до 100 тысяч голов. Это довольно много, но промысел сейчас не ведется", — рассказал Михаил Крейндлин, эксперт "Гринпис" по особо охраняемым природным территориям.

Формально байкальская нерпа до сих пор является промысловым видом и не занесена в Красную книгу, однако охота на нее была запрещена в 1980 году. До 2009 года выдавалась квота на промышленный отлов 50 животных. С конца 2014 года квота выдается только исследовательским институтам.

"В настоящее время падение численности нерпы не фиксируется, но состояние Байкала не может не сказываться на его обитателях. Например, недавнее падение уровня воды привело к обсыханию нерестилищ рыбы — основного корма нерп. Существуют также угрозы, которые пока не реализованы, например строительство Шурэнской ГЭС на реке Селенге — крупнейшем притоке озера, что также может привести к сильному обмелению и будет опосредованно угрожать и нерпе тоже", — отметил Михаил Крейндлин.