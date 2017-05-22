Сегодня описано только 20% всех видов на Земле

22 мая отмечается Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли). Директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН Вячеслав Рожнов рассказал спецпроекту "Год экологии" о том, что такое биоразнообразие, почему больше — не всегда лучше и что нужно делать для сохранения редких видов и экосистем.

— Что такое биологическое разнообразие?

— Биологическое разнообразие — это разнообразие видов, популяций, особей, всего живого, изменчивость этих животных и растений. Генетическое разнообразие — это тоже часть биологического разнообразия.

Есть земной шар, на этом земном шаре обитают растения, животные, грибы, микроорганизмы, вирусы, человек. И все разнообразие этих организмов на самых разных уровнях — это биологическое разнообразие.

— Есть ли индикаторы, которые показывают, что на одной территории разнообразия меньше, на другой — больше?

— Есть. Выделяются ключевые территории с высоким биоразнообразием. Например, у нас в стране Кавказ или Дальний Восток — территории с высоким уровнем биологического разнообразия, где много видов, причем виды эти часто уникальные, они являются эндемиками — не встречаются больше нигде в других местах. И такие территории выделяются во всем мире.

От южных морей до полярного края

— За счет чего в этих регионах сложился высокий уровень биологического разнообразия?

— Причина в большом разнообразии внешних условий. Например, Кавказ — это разная высотность и связанная с этим разница климатических условий. Это последствия вулканической и ледниковой деятельности. Это все создает условия для развития биологического разнообразия.

В какое-то время на Земле образовывались рефугиумы — такие места, где можно было пережить меняющиеся климатические условия, все эти потепления, похолодания, неблагоприятные временные промежутки, которые были достаточно продолжительными. Потом по мере изменения климата виды из этих мест расселялись в другие.

Это тоже значительный фактор формирования биоразнообразия.

Или, например, миграции птиц. Поскольку климатические условия разные на разных участках Земли, птицы летают на зимовки в теплые края. Когда они там собираются, то эти территории становятся ключевыми участками биоразнообразия.

— В чем отличие эндемиков от видов, которые живут по всему земному шару? Чем они важны для биоразнообразия?

— Для разнообразия важны все виды абсолютно, просто на Земле есть некоторые места, в которых живут виды, которые не живут нигде больше — например, Австралия. Там живут кенгуру. Кенгуру больше нигде не живет, это эндемик Австралии. Соболь, например, который живет у нас в России (в пределах имперской России и Советского Союза), нигде больше не живет. Например, амурский тигр. Сейчас он фактически эндемик Приморья и Маньчжурии, нигде больше этот подвид не обитает.

— Какие еще территории в России отличаются высокой степенью биологического разнообразия?

— Все относительно. Например, побережье Баренцева моря. Это побережье арктическое. Когда начинают добывать нефть в Арктике, возникает вполне обоснованное опасение, что нефть может разлиться. Если эта нефть разливается, она может какие-то участки побережья испортить.

И возникает вопрос: а каковы ключевые участки, наиболее богатые разнообразием, на территории баренцевоморского побережья, например?

Мы такую работу делали: выявили на побережье Баренцева моря места, которые наиболее богаты лишайниками, высшими сосудистыми растениями, фауной беспозвоночных, фауной позвоночных, местами гнездования, и рекомендовали в первую очередь на этих местах сосредоточить внимание по предотвращению возможных разливов нефти.

Не только ценный мех

— То есть антропогенный фактор — одна из причин сокращения разнообразия?

— На самом деле антропогенный фактор влияет не только на уменьшение, но и на увеличение биоразнообразия, хотя это увеличение очень часто сопровождается негативными явлениями. Например, человек берет какой-то вид, переносит его из пункта А в пункт Б, где он раньше не жил. Он увеличил разнообразие. К чему это приводит? Это вопрос второй, но на этот вопрос, как правило, никто не обращает внимания.

Вот есть американская норка. Это вид, который живет в Северной Америке, но в 1920-1930-е годы его стали разводить очень активно и на территории Евразии. Привезли в клетках, посадили, разводят, все хорошо. Этого показалось мало, решили, что этих зверьков надо выпустить и на речки, где они очень любят жить. Плюс те зверьки, которых разводили на зверофермах, бежали в природу.

Таким образом создалась дикая популяция американской норки на территории Европы, Азии. Это чужеродный вид, который человеческими руками был привнесен в экосистемы, в которых он никогда не жил. Считается, что он вытеснил европейскую норку. На одних и тех же речках жила европейская норка, теперь там живет американская норка. Американская норка от воды отходит гораздо дальше. Ей надо чем-то питаться, она поедает яйца водоплавающих птиц во время гнездования и стала одной из причин уменьшения разнообразия водоплавающей птицы.

Хотя число видов стало больше, последствия стали печальными.

Такая же примерно проблема с енотовидной собакой. На территории России она живет в естественных условиях на Дальнем Востоке, хотя основной ее ареал гораздо южнее, в том числе и Индокитай, и восточный Китай, и южный Китай. Тоже решили, что этот вид очень хороший с точки зрения пушного промысла, привезли его в Тверскую область в 1940-х годах, выпустили. Результат такой же — этот вид становится вредителем.

Еще один пример с бобрами. Бобры тоже всегда были очень ценны из-за меха, и, кроме всего прочего, это было вкусное мясо. И когда-то промысел бобра был запрещен из-за того, что бобра стало очень мало. Его начали расселять, охранять активно. Бобр — великолепный строитель, он перегораживает речки, образуется большой водоем. Этот водоем создает условия для заболачивания, и меняется структура экосистемы. Экосистемные изменения происходят, в том числе в городах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова На Дальнем Востоке для объединения популяций амурского тигра построили тоннель под автодорожной трассой через заповедник © РИА Новости / Екатерина Чеснокова На Дальнем Востоке для объединения популяций амурского тигра построили тоннель под автодорожной трассой через заповедник

Маршруты для тигров, дороги для людей

— Как развитие городов и инфраструктуры влияет на популяции диких животных?

— Сейчас восстановлена экологическая экспертиза. Прежде чем строить автодорогу, нужно посмотреть, какие последствия это будет иметь для функционирования экосистемы, через которую она проходит. Вот, например, дорога из Владивостока в Хабаровск, которая проходит через Уссурийск, так и называется — трасса "Уссурийск". Параллельно этой дороге идет железная дорога. Популяция амурского тигра разделена на две части, и тигры перестали между собой общаться. Мы это видим по генетическому анализу и тех, и других. Они стали генетически изолированы. А генетическая изоляция — это один из так называемых лимитирующих факторов, который приводит к вымиранию популяций, у которых низкое генетическое разнообразие.

В этих случаях надо предусмотреть переходы. Мы уже дали предложения, где можно сделать переходы через эту дорогу, которые соединят изолированные группировки тигров, чтобы животные между собой восстановили нормальное общение. Кроме того, переходы дадут возможность дальневосточному леопарду выйти в ту часть исторического ареала, где он раньше жил, а сейчас его там нет, но места обитания для него остались.

На "Земле леопарда" такой тоннель построили. Это как раз ответственное отношение к тому, как надо строить дороги.

Не рубить сук

— Как можно сохранять биоразнообразие и что человек может сделать для этого?

— Чтобы сохранять биоразнообразие, нужно изучать его. Надо сделать перепись этого биоразнообразия — провести инвентаризацию. А это вообще-то очень сложная работа. На данный момент большое число видов крупных животных описано, но все это вместе взятое на самом деле составляет, по оценкам экспертов, порядка 20-25% того, что существует на земном шаре. Есть огромное количество микроорганизмов, беспозвоночных животных, растений, и высших, и низших, которые до сих пор не описаны и описываются как новые виды. Более того, до сих пор описываются новые виды млекопитающих или птиц. Такая инвентаризация необходима, чтобы знать взаимоотношения между теми организмами, которые живут в мире. А этим занимается экология.

Надо как можно меньше загрязнять ту среду, в которой мы живем: не выбрасывать окурки, пластик. Это общеизвестные вещи.

Надо пытаться восстанавливать то, что испортил человек, пока еще есть такие возможности. Какие-то виды уничтожены полностью, их уже не восстановить, а какие-то виды можно восстанавливать. Например, амурский тигр, дальневосточный леопард. Леопард на Кавказе был уничтожен человеком. Лошадь Пржевальского сохранилась только в зоопарках, а сейчас стали дикие популяции ее восстанавливать, используя животных, которые содержались в зоопарках. И в Монголии, и у нас, в оренбургских степях, идет проект по восстановлению лошади Пржевальского.

Нужно людям рассказывать, что, если они не будут бережно относиться к природе, они рубят сук, на котором сидят. Эти вещи надо доносить до людей, как можно больше времени уделять в школе урокам биологии, экологии.

Беседовала Мария Таценко