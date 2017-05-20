Издалека долго: зачем нужен День Волги?
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
11:0020.05.2017
(обновлено: 17:28 20.05.2017)
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Издалека долго: зачем нужен День Волги

20 мая в России отмечается День Волги. Как защищают главную водную артерию страны и что делать, чтобы не допустить ее загрязнения, в интервью спецпроекту РИА Новости "Год экологии" рассказал руководитель пресс-центра "Вода России" Илья Разбаш.

Впервые День Волги прошел в Нижнем Новгороде в 2008 году. Его цель была весьма прозаична: донести до общественности важность этой реки в речной системе страны, а также для населения. Это удалось, и тогда возник вопрос: что делать дальше? Неужели праздник выполнил свою миссию и больше не понадобится? Со временем у Дня Волги появились более глобальные задачи: объединение усилий для сохранения реки, проведение природоохранных мероприятий, осуществление реабилитации тех участков, которые нуждаются в восстановлении.

Волжско-Камский ГПЗ. Белка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Прохоров Е.В.
На берегах Волги и Камы
А сохранять есть что. Волга — это не только самая большая река Европы, но и важнейший фактор социально-экономической устойчивости России. На ее берегах расположено около 40 регионов, где сосредоточено наибольшее количество население страны, а Волжская и Камская ГЭС позволяют вырабатывать огромное количество электроэнергии.

Не менее важна роль реки в сфере водного транспорта. Через систему каналов можно выйти к Каспийскому, Черному, Азовскому, Балтийскому и Белому морям. По этому пути перевозят зерно, нефть и строительные материалы, а с низовий Волги доставляют баскунчакскую соль, астраханские и камышинские арбузы, овощи, рыбу.

"Можно смело говорить, что с древнейших времен и по сей день Волга была и остается стратегически важной водной артерией России. Даже более того — ее значение с годами только растет", — отметил Илья Разбаш.

© РИА Новости / Варвара ГертьеВолга — это не только самая большая река Европы, но и важнейший фактор социально-экономической устойчивости России
© РИА Новости / Варвара Гертье
Волга — это не только самая большая река Европы, но и важнейший фактор социально-экономической устойчивости России

Главной реке — чистые берега

Несмотря на роль в жизни страны, Волга регулярно подвергается сильному антропогенному воздействию: на ее берегах скапливается мусор, который оставляют как любители шашлыков на природе, так и местные жители, а в ее воды сливаются вредные отходы предприятий. Все это негативно сказывается на состоянии реки.

Экологическая ситуация в бассейне реки Волги. Архивное фото
© Общественная организация "Зеленый патруль"
Около 40% случаев сильного загрязнения вод в РФ приходится на бассейн Волги
Одновременно в городах Поволжья ежегодно проходят различные акции и мероприятия в поддержку главной водной артерии России. Например, в рамках федеральной целевой программы "Вода России" на берегах Волги проводятся акции по сборку мусора и очистке берегов, а в школах региона проходят уроки экологии, посвященные в том числе экологии реки. В Саратовской области из года в год местные жители принимают участие в акции "Волге — чистые берега!", а два года назад в Казани была организована интерактивная "Водная аллея", целью которой было привлечение внимания к сохранению водных ресурсов и, в частности, реки Волги.

Кроме того, в поволжских регионах вот уже порядка 30 лет действует мощное экологическое движение в поддержку Волги "Поможем реке", в котором задействовано около 200 общественных групп.

"Речь идет о гражданской позиции людей, которые живут на берегах Волги. Чем внимательнее они будут относиться к состоянию этого водного объекта, тем он будет чище и доступнее", — подчеркнул Илья Разбаш, добавив, что "Вода России" активно привлекает население Поволжья к субботникам.

"На территории Российской Федерации в прошлом году на субботник по очистке берегов вышло более миллиона человек, а в позапрошлом — 350 тысяч. Мы видим, что заинтересованность людей в этом деле растет", — отметил он.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоВ городах Поволжья ежегодно проходят различные акции и мероприятия в поддержку реки
© РИА Новости / Игорь Агеенко
В городах Поволжья ежегодно проходят различные акции и мероприятия в поддержку реки

Разноцветные капли и голубые ленты

Кроме того, проводится масштабная работа с подрастающим поколением россиян. В школах региона проводятся специальные экологические уроки, на которых в том числе рассказывается о бережном отношении к природе и способах защиты окружающей среды. Также дети активно участвуют в различных конкурсах — от творческих, где они представляют свои рисунки на темы сохранения водных ресурсов и важности воды, до научных. К последней категории относится Юниорский водный конкурс, который проводится в России уже 15 лет. По всей стране дети с 6 по 11-й класс создают тематические проекты. Некоторые отличаются фантастичностью (идеи переноса айсберга в Калмыкию), а некоторые вполне реализуемы (создание радиоуправляемой лодки с мини-лабораторией, которая берет пробы воды). Лучшие представляют работы в Стокгольме на Международном юниорском водном конкурсе.

Вид на озеро Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Специалисты уже ведут работы по защите Волги и Байкала в рамках ФЦП

Не менее популярной является акция "Голубая лента", которая проходит ежегодно в День воды, 22 марта, и в которой участвует порядка 20 тысяч человек из разных регионов России. Как рассказал Разбаш, это популярное мероприятие появилось благодаря двум неравнодушным жительницам Сибири: "В 2012 году к нам на конкурс приехали девочки из Омской области с проектом "Голубая лента". Они вместе с жителями своего города взялись за руки вокруг озера и договорились больше его не засорять. С поддержкой эта акция разошлась настолько, что стала ежегодной и привлекает тысячи людей по всей стране!".

Оздоровление Волги — в руках государства

Активно в работе по сохранению важного водного ресурса России участвует государство: правительством РФ разрабатывается приоритетный проект "Оздоровление Волги". Частично он будет реализован уже в этом году.

Цель проекта на первый взгляд проста: снижение антропогенной нагрузки на реку и улучшение ее экологии. Но чтобы достичь этого, необходимо сократить сбросы вредных веществ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, провести работу по оздоровлению притоков и углублению дна, а также принять меры для поддержания биоразнообразия. Первым шагом станет очистка сточных вод крупных населенных пунктов, реконструкция и создание новых комплексов очистных сооружений, а также разбор недостроенных или заброшенных сооружений.

© РИА Новости / Андрей ВасильевПравительством РФ разрабатывается проект "Оздоровление Волги", который частично будет реализован уже в этом году
© РИА Новости / Андрей Васильев
Правительством РФ разрабатывается проект "Оздоровление Волги", который частично будет реализован уже в этом году

Командная работа

По мнению руководителя пресс-центра "Вода России", добиться успеха в этом деле можно лишь совместными усилиями государства, регионов Поволжья и коммерческих компаний, предприятия которых расположены на берегах реки.

"Общество на сегодняшний день требует хорошей экологии водных объектов, и оно готово за это бороться. Государство в этой борьбе помогает, способствует развитию водохозяйственного комплекса в целом, а с другой стороны, выставляет правила игры для бизнеса, который использует воду в своих производственных целях. Это честная взаимосвязь", — уверен он.

Тем не менее львиная доля ответственности лежит на нас самих — обычных людях, которые привыкли тратить водные ресурсы, не задумываясь о будущем, отдыхать на природе в свое удовольствие, оставляя после себя мусор, который засоряет берега и воду, сбрасывать отходы в реку, потому что так проще. При этом забываются простые истины, известные со школьной скамьи: реки и озера — основные источники пресной воды, необходимой для жизни человека.

"Нужно помнить об элементарных правилах поведения на водном объекте: не мешайте речке течь, не засоряйте ее, и будет все в порядке", — посоветовал Илья Разбаш.

Беседовала Мария Давыдова

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