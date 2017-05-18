Сергей Донской примет участие в "Ночи музеев"

Глава Минприроды России Сергей Донской 20 мая примет участие в "Ночи музеев", приуроченной к Году экологии, сообщает пресс-служба Минприроды.

Ежегодная федеральная акция "Ночь музеев", во время которой музеи работают в вечернее и ночное время, пройдет в 80 регионах России с 20 на 21 мая, а в некоторых музеях она начнется уже 19 мая. В целом ряде музеев мероприятия будут приурочены к Году экологии. Торжественное открытие акции состоится 20 мая в 17.00 в саду "Эрмитаж" в Москве.

Более 1,5 тысячи мероприятий пройдут на площадках не только музеев, библиотек и театров, но и в домах культуры, а также под открытым небом в усадьбах и парках и даже в планетариях и зоопарках.