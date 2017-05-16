В Карелии начались работы по воспроизводству лесов

В Кондопожском, Лахденпохском и Сортавальском центральных лесничествах начались работы по восстановлению лесов, сообщает министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия. Пока работы идут в южных районах республики, но как только позволят погодные условия, лесовосстановление начнется и в других районах.

Всего в 2017 году в республике запланировано восстановление лесов на площади 18 050 гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление — 6398 гектаров, и содействие естественному лесовосстановлению на площади 11 652 гектара.

По данным ведомства, в настоящее время арендаторами лесных участков уже заключены договоры на приобретение посадочного материала в количестве 12 миллионов штук, подготовлена техника и сформированы бригады для проведения лесовосстановительных работ.