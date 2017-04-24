Минприроды намерено стимулировать раздельный сбор и сортировку отходов

Министерство природных ресурсов и экологии России намерено стимулировать раздельный сбор и сортировку отходов, заявил глава ведомства Сергей Донской, выступая на коллегии, посвященной задачам Минприроды на 2017 год, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Сергея Донского, на 2017 год запланировано дальнейшее развитие правового регулирования, обеспечивающего эффективное использование отходов, в том числе путем расширения перечня упаковки товаров, подлежащей утилизации. Также в ведомстве намерены завершить согласование требований к объектам размещения отходов.

Важным элементом новой системы обращения с отходами, направленным на их разделение и сортировку, является также расширенная ответственность производителей и импортеров товаров и упаковки, уверен министр. Он отметил, что в текущем году впервые уплачивается экологический сбор, общий объем которого уже составил 899 миллионов рублей.

"Необходимо внимательно проанализировать первые результаты работы института расширенной ответственности производителя и совершенствовать механизм, который должен стать основным финансовым источником региональных программ по переработке отходов", — подчеркнул Донской.

Кроме того, в текущем году министерство рассчитывает приступить к определению объектов, подлежащих ликвидации, в первую очередь в связи с их высокой степенью негативного воздействия. Необходимо также стимулировать вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных земель с помощью экономических механизмов, отметил глава ведомства.