Директора заповедников Приволжского округа обсудили методы охраны ООПТ

13 апреля 2017 года состоялось заседание совета ассоциации директоров заповедников и национальных парков Приволжского федерального округа, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Мероприятие прошло в центральной усадьбе Мордовского заповедника. В нем приняли участие директора и сотрудники 15 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Приволжского федерального округа, а также представители органов власти Темниковского района и Республики Мордовия.

Главными темами заседания стали охрана заповедных территорий, оснащение отделов охраны, особенности работы с правонарушителями, тонкости оформления протоколов, привлечения к административной ответственности. Также состоялась презентация успешных проектов, таких как экологические тропы Мордовского заповедника, мобильная выставка "Окно в природу", детские экологические экспедиции и другие.

По итогам встречи были приняты следующие решения: организовать семинар по обучению сотрудников охраны с привлечением специалистов по огневой и тактической подготовке, административному и уголовному отраслям права; провести конкурсы среди государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий Приволжского федерального округа; наладить обмен опытом между сотрудниками охраны различных ООПТ.