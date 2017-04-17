В акции "День экологических знаний" приняли участие 1500 библиотек России

Российская государственная библиотека для молодежи и Государственная публичная научно-техническая библиотека России, а также 1500 библиотек страны при поддержке Минприроды России и Министерства культуры РФ в рамках Года экологии провели всероссийскую акцию "День экологических знаний", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Главное событие акции состоялось в Российской государственной библиотеке для молодежи. Для проведения Дня экологических знаний был выбран необычный формат — научный стендап молодых специалистов-экологов "Расскажи свою идею министру".

В мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он подарил читателям книги об экологическом туризме на особо охраняемых природных территориях, документальный фильм о редких видах животных, а также записал экопросветительский ролик по проблемам экологии. Затем прошедшие предварительный отбор пять лучших молодых ученых представили министру свои инновационные идеи по улучшению состояния окружающей среды.

"Я бы немного переформатировал наше мероприятие и хотел бы, чтобы вы не просто рассказывали свою идею министру, а мы с вами начали обсуждение ваших экопроектов", — заявил Сергей Донской.

Он подчеркнул, что библиотеки сейчас благодаря современным технологиям, мультимедиа и прочим новым техническим решениям дают студентам значительно больше возможностей, чем раньше. Следовательно, они могут и должны играть еще более важную роль в просвещении молодежи, в том числе в экологическом просвещении.

"Убежден, что всероссийская акция "День экологических знаний", объединившая более полутора тысяч библиотек из 73 регионов страны, позволит продемонстрировать весь потенциал библиотек страны и масштабность проводимой ими эколого-просветительской работы. Мы планируем проводить подобные проекты не только в Год экологии, а ежегодно, так как библиотеки России обладают богатым опытом ведения эколого-просветительской работы и являются мощным ресурсом для развития экологической культуры населения", — подытожил Сергей Донской.