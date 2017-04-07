В работе по обращению с отходами важны мониторинг и общественный контроль

КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. В рамках работы по обращению с отходами необходимо составить объективную картину объектов размещения отходов и постоянно мониторить ситуацию, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин.

В настоящее время в РФ реализуется приоритетный проект "Чистая страна", ключевая цель которого — уменьшить экологический ущерб от захоронения твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде.

"Нам необходимо получить объективную картину объектов размещения отходов с возможностью постоянного мониторинга сложившейся ситуации. Темпы этой работы должны нарастать, учитывая, что переход к новой системе обращения с отходами в регионах предполагается осуществить до 2019 года", — сказал Хлопонин в ходе итоговой коллегии Росприроднадзора.

Вторая задача, по словам заместителя председателя правительства РФ, — форсирование работы по введению системы автоматического весового контроля и контроля за перемещением отходов. "При этом должны быть максимально использованы существующие информационные системы и инфраструктура. Соответствующие поручения правительством даны, до конца года должны быть получены первые результаты", — уточнил он.

"Третья задача — нам необходимо активнее использовать инструмент общественного контроля за перемещением отходов, переработкой и захоронением", — сказал Хлопонин, отметив, что общественность часто вносит интересные предложения, которые вполне можно было бы включить в федеральную программу.

При этом Хлопонин уточнил, что практически во всех субъектах РФ (в 77 из 85) приняты капитальные схемы планирования обращения с отходами. Самое сложное сегодня, по его словам, — состыковать отдельные региональные схемы.