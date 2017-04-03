Прогноз погоды от косолапых – как в Ярославле гадали с помощью медведей

Сотрудники ярославского зоопарка устроили своеобразное гадание с помощью бурых медведей. Животным предложили на выбор два пирога, символизирующих теплое и холодное лето. Смотрите на видео, что спрогнозировали косолапые.

Чтобы определить погоду предстоящего лета, сотрудники зоопарка в Ярославле испекли два пирога и предложили медведям зоопарка выбрать наиболее аппетитный. Один из пирогов символизировал теплое лето, и был испечен в форме солнца. Второй – в форме луны и означал холодную погоду. Начинка у лакомств также отличалась: мясная против рыбной.

Эксперимент по прогнозированию погоды проходил с участием двух бурых медведей, и оба после недолгого выбора первым попробовали мясной пирог — "солнце".

Сотрудники ярославского зоопарка надеются, что косолапые не ошиблись в прогнозе погоды, и лето будет теплым и безоблачным.