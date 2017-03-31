Учимся у лучших: как стать самой экологичной страной в мире

Финляндия – страна с лучшей экологией в мире, согласно экологическому рейтингу Центра экологической политики и права при Йельском университете. Как этого удалось достичь, в эксклюзивном интервью проекту "Год Экологии" рассказала постоянный секретарь Министерства окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка.

— В рейтинге стран мира по уровню экологической эффективности за 2016 год Финляндия заняла первое место, однако в 2014 году была на 18-м. Как удалось сделать столь громадный шаг вперед всего за два года?

— Согласно экологическому рейтингу, Финляндия заняла первое место в основном благодаря активной работе по достижению нейтрального уровня выбросов углерода к 2050 году. То есть мы хотим сократить уровень эмиссии газа до такого количества, которое сможет ассимилировать окружающая среда. Нам удалось достичь высокой эффективности в производстве и потреблении энергии, а доля возобновляемых источников энергии сильно выросла и на сегодняшний день составляет 39,5%.

Как отмечает министр окружающей среды Киммо Тииликайнен, Финляндия способна стать страной с нейтральным уровнем выбросов углерода к 2045 году. Акт о климате обеспечит сокращение эмиссий как минимум на 80% к 2050 году (относительно уровня 1990 года). Согласно государственной энергетической и климатической стратегии, к 2030 году мы добавим 250 тысяч электромобилей и 50 тысяч газовых автомобилей в наш парк легковых автомобилей, а биотопливо покроет 30% от общего потребления топлива машинами. К 2030 году уголь больше не будет использоваться для получения энергии, а использование нефтепродуктов сократится вдвое. Во всех отраслях будут применены меры по сокращению выбросов парниковых газов максимально экономным способом. Инициативы по уменьшению эмиссии углерода предоставляют хорошие возможности для применения новых технологий и экологически эффективных решений.

Более того, государственная программа премьер-министра Юхи Сипили ставит амбициозные цели для энергетического сектора. В частности, планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии до более чем 50%, а также поднять уровень самообеспеченности страны энергоресурсами до 55% и выше, постепенно прекратить использование угля при производстве энергии, вдвое сократить использование импортной нефти в стране и увеличить долю возобновляемого транспортного топлива до 40%. Мы планируем достичь этих результатов к 2030 году.

В рейтинге также отмечается, что Финляндия ставит перед собой выполнимые цели и выработала прозрачные показатели устойчивого экологического развития, показала отличные результаты в части охраны здоровья, качества воды и санитарных условий, биоразнообразия и охраны природы.

© Фотобанк Министерства окружающей среды Финляндии Постоянный секретарь Министерства окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка

Экологическая дружба

— Есть ли у Финляндии совместные проекты с Россией по решению экологических вопросов? Если да, то расскажите о них.

— Мы давно сотрудничаем в вопросах защиты Балтийского моря и защиты природы в рамках как двусторонних, так и многосторонних проектов. Для Финляндии самой главной целью является сокращение и предотвращение загрязнения Балтийского моря и всего региона.

Мы совместно уделяем особое внимание управлению отведением и очисткой сточных вод в бассейне Балтийского моря (особенно в Санкт-Петербурге), сокращению нагрузки по биогенным элементам, образующимся в результате [работы] сельского хозяйства Ленинградской области, ликвидации нефтяных разливов, а также защите природы. Финляндия оказала содействие Санкт-Петербургу в восстановлении центральной и северной водоочистных станций и строительстве юго-западных водоочистных сооружений.

Мы активно участвуем в Экологическом партнерстве Северного измерения и его многостороннем фонде поддержки, где Россия является одним из основных инвесторов. В рамках деятельности партнерства были подготовлены проекты по улучшению водоочистных служб в Петрозаводске и Калининграде. Мы с нетерпением ждем запуска этих двух проектов в 2017 году.

Закрытие, ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация полигона опасных производственных отходов "Красный Бор" — очень важная проблема и потенциальная угроза для Финского залива, которая обсуждается вот уже 20 лет. Финляндия готова и желает помочь с экспертизой для решения этой чрезвычайно важной экологической проблемы. Однако, конечно же, в первую очередь поиски такого решения должны возглавить российские власти.

В природоохранной деятельности взаимодействие происходит не только на уровне создания новых природоохранных территорий, их взаимосвязи и защиты видов, находящих под угрозой исчезновения, но и [в области] обеспечения в целом устойчивого экологичного развития общества, включая поддержку тех "экосистемных услуг", которые дает нам природа.

Географически основное взаимодействие в природоохранной деятельности происходит в зоне зеленого пояса Фенноскандии — кластера существующих и предполагаемых заповедных зон. Территориально он располагается на территориях Финляндии, России и севере Норвегии.

© Фотобанк Министерства окружающей среды Финляндии Один из общих приоритетов развитие взаимодействия по линии трансграничных парков

В 2016 году по результатам проектов все три страны одобрили общую стратегию и поставили цели по развитию кластера. Главная из них — стать широко признанной трансграничной модельной территорией по охране биоразнообразия, биоэкономике, социальному благополучию и экологически устойчивому экономическому росту за счет уникального биологического и географического разнообразия, а также культурного наследия региона.

Развитие экотуризма — также один из ключевых факторов, которые позволят повысить уровень благосостояния регионов и их жителей.

— Сотрудничаете ли вы с приграничными национальными парками и заповедниками России? Если да, то какие проекты сейчас реализуются?

— Один из общих приоритетов в рамках зеленого пояса Фенноскандии — дальнейшее развитие взаимодействия по линии трансграничных парков. Есть четыре русско-финских национальных парка, заповедника-близнеца (например, "Оуланка — Паанаярви"). Также существует трехсторонний российско-финско-норвежский заповедник "Пасвик — Инари". Взаимодействие в рамках заповедников-близнецов способствует развитию методик руководства, управления ООПТ и экотуризма по обе стороны границы.

Защита природы — дело общенациональное

— Занимаются ли ваши заповедники просветительской деятельностью?

— Подразделение "Парки и природа Финляндии", входящее в государственную компанию "Метсяахаллитус" (Metsähallitus, Лесная служба), проводит ряд просветительских кампаний, а также работает с волонтерами.

В этом году мы вместе с ними и многими другими организациями проводим большую экологическую просветительскую кампанию. Состоятся четыре национальных дня природы, по одному на каждый сезон. Эта кампания приурочена к 100-летнему юбилею страны. В последнюю субботу августа состоится главное событие — первый торжественный день вывешивания флага в честь природы, так как мы первая в мире страна в этом вопросе.

Также в честь столетия страны будет открыт новый национальный парк "Хосса", рядом с зеленым поясом Фенноскандии.

© Фотобанк Министерства окружающей среды Финляндии Защита природы — дело общенациональное

— В вопросе защиты экологии вы делаете упор лишь на государственные механизмы или активно подключаете институты гражданского общества?

— Мы сотрудничаем на многих уровнях, как с ведомствами, так и с гражданским обществом. Зачастую различные группы, исследовательские учреждения, неправительственные организации и общественность участвуют в законодательной деятельности уже на самых ранних этапах. Мы также подключаем различных заинтересованных лиц в рамках реализации наших программ и стратегий, для того чтобы привлечь к деятельности как можно больше ресурсов и партнеров.

Мы тесно сотрудничаем с различными исследовательскими институтами и научным сообществом, чтобы максимально использовать научные знания в законодательной и регулирующей деятельности. Бизнес тоже вовлечен в эти процессы.

Мы также активно совершенствуем систему, в которой министерства, местные администрации, коммерческие компании и научное сообщество вместе ставят перед собой цели по эффективному использованию ресурсов, борьбе с глобальным потеплением, а также создают новые способы решения данных проблем. Муниципалитеты и города выступают в качестве тестовых лабораторий.

Например, согласно проекту нейтральной эмиссии углерода в муниципалитетах 34 населенных пункта собираются снизить выбросы парникового газа на 80% к 2030 году. Результаты вдохновляют: за пять лет выбросы удалось сократить на 20%. Новые энергетические решения и стратегии закупок привели к существенной экономии денег и появлению новых рабочих мест.

— Обращаетесь ли вы к населению за помощью в поиске и решении экологических проблем?

— Почти каждый проект закона открыт для публичного обсуждения. Время от времени мы запускаем новые интересные инициативы. Например, недавно в режиме онлайн обсуждали, как можно реформировать процесс планирования регионального развития.

Негосударственные организации, представляющие потребителей, и природоохранные организации участвуют в нашей законодательной работе с самых ранних этапов.

Также мы запустили несколько пилотных проектов, чтобы протестировать новые решения для обеспечения комфортабельной жизни без чрезмерных затрат энергии, для избавления от бытовых отходов, безопасной для климата еды, а также бесперебойного и экологичного транспорта.

Над чем осталось поработать

— Какие главные проблемы все еще есть в стране и как планируете их решать?

— Как и любая другая страна, Финляндия ощущает на себе эффект глобального потепления. В этом вопросе мы стараемся быть той страной, на которую будут равняться другие.

Также, несмотря на то что в последние годы темпы снижаются, у нас все еще происходит сокращение биологического разнообразия. Мы ведем активную работу по выполнению положений международного соглашения по остановке этого процесса к 2020 году.

Финляндия уделяет особое внимание вовлечению различных частей общества в борьбу за сохранение биологического разнообразия. Очень важно решать вопрос влияния климатических изменений на животных и места их обитания в Северном полушарии. Глобальное потепление оказывает все большее влияние на природу и жизнь людей. За последние годы было проведено множество исследований эффекта изменения климата на природу Финляндии. В 2019 году будет создана пятая Красная книга животных, находящихся под угрозой.

Как и в большинстве вопросов охраны природы, важность активного сотрудничества на международном уровне для решения данных проблем сложно переоценить.

Вода — самый важный природный ресурс

— Вы упомянули защиту Балтийского моря. Какие действия вы предпринимаете для сохранения акватории Балтийского моря?

— Мы организуем защиту Балтийского моря в рамках ряда законопроектов ЕС и самой Финляндии. Главный из них — это Финская морская стратегия 2016-2021. Она включает в себя 29 мер, которые призваны сократить эвтрофикацию, уменьшить [выбросы] токсических веществ, сохранить биоразнообразие, содействовать устойчивому использованию и управлению морскими ресурсами, сократить негативное влияние человеческой деятельности на состояние морского дна и многое другое.

Другой важный правительственный проект, "Биоэкономика и чистые решения: прорыв циркулярной (циклической) экономики, приведение водных ресурсов в хорошее состояние", с общей суммой финансирования 34 миллиона евро также направлен на достижение вышеперечисленных целей.

На региональном уровне сотрудничество происходит в рамках HELCOM — комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Россия, Финляндия и другие страны Балтики договорились о внедрении плана мероприятий для восстановления экологического статуса Балтийского моря к 2021 году. Также Финляндия вместе с другими странами ЕС Балтийского региона реализует стратегию ЕС по региону Балтийского моря и план действий, направленный на сохранение моря, улучшение транспортной инфраструктуры и рост благосостояния.

Беседовал Константин Ермолаев