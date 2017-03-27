Сжигать нельзя закапывать: переработка и утилизация отходов в России

Как решается вопрос с отходами и незаконными свалками в России? Какие меры принимают ответственные министерства на федеральном уровне и как на это реагируют региональные власти? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.

Мария Давыдова специально для проекта "Год экологии"

Одним из приоритетов Года экологии является сбор и переработка, а также обезвреживание отходов производства и потребления. Такой вектор в декабре 2016 года обозначил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета в Кремле.

"Их [отходов] общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется, и такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров", — подчеркнул глава государства, призвав уделить особое внимание при решении этой проблемы вопросу обращения с отходами повышенной опасности.

Буква закона

Улучшить ситуацию по всей стране позволит переход субъектов РФ на территориальные схемы обращения с отходами, предусмотренный изменениями к закону об отходах (ФЗ №458). По сути, такие схемы являются сводной базой, где собрана информация о населенных пунктах региона, видах отходов, количестве проживающего населения, объемах мусора, а также о санкционированных полигонах.

В целом территориальная схема поможет дать ответ на вопрос, сколько мусора ежегодно производит население. Это позволит определить размер платы жителей за обращение с отходами и тариф, по которому будут рассчитываться выплаты для предприятий и индивидуальных предпринимателей за негативное воздействие на окружающую среду. Большая часть таких схем была разработана еще в 2016 году, однако их реализация растягивается на несколько лет из-за проблем с установлением единого для всех субъектов РФ тарифа.

© РИА Новости. Александр Кондратюк В настоящий момент в России практически не существует предприятий, которые занимаются невредным методом по утилизации отходов

Также процесс модернизации отрасли тормозит необходимость выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. По первоначальному замыслу, операторы должны выбираться в субъектах страны по конкурсу, участвовать в котором могут только российские компании, у которых есть лицензии на работы с отходами. Контракт с региональным оператором заключается на срок не менее 10 лет, что, как считают специалисты, позволяет работнику трудиться на перспективу.

Важным отличием оператора от перевозчиков, с которыми сегодня сотрудничают управляющие компании, является его полная ответственность за движение отходов на всех этапах. То есть такой человек лично отвечает и за несвоевременный вывоз мусора, и за несанкционированные свалки.

В итоге вырисовывается вполне красочная перспектива решения проблем в отрасли путем введения общих для всех регионов механизмов управления. Однако на деле регионы сталкиваются с противоречащими друг другу формулировками в законах, которые не позволяют в полной мере реализовать этот курс.

Мусорные войны

Эта тема широко обсуждалась участниками Пятого межрегионального круглого стола по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в области обращения с отходами 17 марта. В ходе дискуссии руководителей компаний, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов, с представителями Минприроды и Росприроднадзора выяснилось, что в регионах уже работают над выбором оператора и установлением тарифа, однако не получают поддержки центра и не могут скоординировать работу с соседями.

Не менее остро стоит вопрос о системе вторичного использования отходов. Как рассказал в интервью РИА Новости координатор проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов, на сегодняшний день в стране лишь частные предприятия прибегают к этому способу обращения с переработанными материалами.

"В настоящий момент в России практически не существует предприятий, которые занимаются невредным методом по утилизации отходов. Есть отдельные частные инициативы в регионах, и достаточно таких предприятий много, которые занимаются переработкой отходов и запускают их во вторичное использование", — сообщил он.

По его словам, развиваться такому бизнесу мешает отсутствие стимулов со стороны федеральных властей и наличие бюрократических препон в регионах.

© РИА Новости. Евгений Одиноков Процесс модернизации отрасли тормозит необходимость выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

"Для предпринимателей, которые за свои деньги ставят баки для раздельного сбора мусора, коммунальные службы строят всевозможные препоны, для того чтобы объем мусора шел не на раздельный сбор от граждан, а в общий бак, тем самым увеличивая объем, который вывозится на полигон", — рассказал Миронов, добавив, что представители ОНФ регулярно направляют местным губернаторам письма с просьбами обратить внимание на эту проблему. По его словам, региональные власти предоставляют ответственных должностных лиц, которые стараются решить возникший вопрос.

Правда, как считает координатор проекта "Генеральная уборка", необходимо также активное участие со стороны федеральных властей, которые могут поддержать средний и малый бизнес в стране. "Важно на федеральном уровне предусмотреть налоговые стимулы для таких предприятий, налоговые каникулы, отмену НДС, то, как это делается в Европе", — отметил Миронов.

Наилучшие технологии и "Чистая страна"

При этом профильные министерства и федеральные власти не сидят сложа руки. Спикеры от Минприроды, например, не раз заявляли о мерах, которые реализует ведомство в разных субъектах страны. Особый упор министерство делает на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в отрасль, что позволит ряду опасных предприятий снизить негативное влияние на окружающую среду.

"К 2025 году мы планируем, что предприятия I категории, оказывающие наибольший экологический вред, перейдут на комплексные экологические разрешения. Условиями для них является внедрение наилучших доступных технологий. Особое внимание стоит уделить отрасли обращения с отходами, в которой также будут внедряться соответствующие технологии", — сообщила в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 16 марта заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Ольга Тагилова.

Кроме того, по ее словам, экспертным сообществом совместно с представителями ведомства и бизнеса были разработаны справочники о НДТ, утилизации, переработке, термическом обезвреживании отходов, которые позволят привлечь предприятия к решению проблемы более эффективными методами.

Важным шагом к улучшению ситуации с отходами в России стал правительственный проект "Чистая страна". Его цель — переход на принцип нулевого захоронения, то есть переработку без закапывания в почву.

Для реализации этой программы в России планируется построить несколько заводов по термической переработке отходов. Четыре из них будут расположены в Московской области и один — в Республике Татарстан.

"К 2023 году должно быть завершено строительство заводов термического обезвреживания. Плюс, если технология будет предусматривать обезвреживание золошлаков, которые будут оставаться, то мы выйдем на принцип нулевого захоронения", — заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 16 марта.

Он также сообщил, что в рамках проекта "Чистая страна" будет проведена масштабная модернизация существующих мусорных полигонов, которая включает в себя закрытие объектов и постройку мусороперерабатывающих комплексов.

"В него [комплекс] будет входить сортировка, переработка отходов, как минимум до 50%, и захоронение инертных хвостов, которые не несут негативного воздействия. Это говорит о том, что мы вкапывание мусора в грунт прекращаем. Дальше такого понятия, как "полигон", в чистом виде существовать не будет", — подчеркнул министр, добавив, что к 2020 году в Кашире, Воскресенске, Орехово-Зуево и Рузе уже откроются предприятия по переработке отходов нового типа.

Полный переход на новую систему обращения с отходами планируется закончить до 2025 года. К этому времени завершится реализация проекта "Чистая страна", а во всех регионах России будет налажена работа новой территориальной схемы. Первых серьезных успехов можно ожидать в 2019 году, когда официально начнется работа региональных операторов в стране.