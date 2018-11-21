В Минприроды рассказали о планах по очистке уникальных водоемов в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Около ста водоёмов очистят в России к 2024 году за 15 миллиардов рублей в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", заявил директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Дмитрий Кириллов.

"Планируется сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тысячи гектаров водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 километров, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек", — сказал Кириллов журналистам.

По его словам, в число уникальных вошли озера Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и реки Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора.

"Всего бюджет проекта составляет 15,2 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 13,3 миллиарда, средства региональных бюджетов – 1,9 миллиарда рублей", — рассказал Кириллов.

Как пояснил представитель Минприроды, в рамках проекта будут восстановлены водные объекты, улучшены экологическое состояние озер и водохранилищ, очищены от мусора берега и прилегающие акватории озер и рек.