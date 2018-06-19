Дорога в лесу, Карелия. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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15:1619.06.2018
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Госдума приняла во втором чтении проект о восстановлении вырубленных лесов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном восстановлении вырубленных, погибших или поврежденных лесов.

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Документ направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов путем введения базового принципа, при котором один гектар вырубки леса равен одному гектару его восстановления, пояснял ранее замглавы МПР Иван Валентик. Принятие проекта позволит существенно повысить уровень воспроизводства лесов в РФ и качество управления этим процессом, отмечал он.

Процесс будет идти на основании проекта восстановления леса лицами, осуществляющими рубки. Исключение предусмотрено в случаях заготовки елей для празднования Нового года, заготовки древесины малым бизнесом в лесничествах и лесопарках, а также для государственных и муниципальных нужд, гражданами для собственных нужд.

Обязанность по восстановлению леса или лесоразведению вводится также для лиц, которые обратились за переводом земель лесного фонда в земли иных категорий. Лесовосстановление должны будут осуществлять и компании, выполняющие работы по переработке древесины, геологическому изучению недр, разработке месторождений, строительству и эксплуатации линейных объектов, водохранилищ, гидросооружений, портов, причалов.

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Однако обязанность по восстановлению леса не будет распространяться на лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, геологоразведки, разработки месторождений, при осуществлении ими рубок в границах созданных охранных зон для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.

В рамках второго чтения Лесной кодекс дополнен нормой о землях лесного фонда, в которой дается описание состава лесных и нелесных земель. К лесным будут относиться земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины). К нелесным относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Ширина просек устанавливается в пределах от 10 до 100 метров.

Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вячеслав Гаджиев
До восстановления лесов очень долго. Посмотреть с каким рвением вырубают лес, жутко становится. Это раньше лесхозы восстанавливали, были питомники. Теперь ничего нет и в пределах десяти-пятнадцати лет не предвидится.
15:30
19.06.2018
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