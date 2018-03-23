На Дону прокуратура спасла восемь уникальных заповедных территорий

Верховный суд РФ признал незаконным упразднение восьми памятников природы в Ростовской области. За сохранение природных оазисов в Волгодонске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Семикаракорском и Мясниковском районах выступила региональная прокуратура, обратившаяся с судебным иском к правительству Ростовской области, которое в прошлом году приняло постановление, лишавшее эти места статуса особо охраняемой территории, сообщает «Российская газета».

"Лишенные охраны государства, скорее всего, эти территории ввели бы в хозяйственный оборот: построили на них дома, развлекательные центры, базы отдыха и другие объекты", — отмечают в областной прокуратуре.

Статус особо охраняемых эти территории получили еще в 2006 году. Росприроднадзор признал их составляющими экологический каркас Ростовской области. Через 11 лет региональные власти решили упразднить природные памятники. С этим решением не согласилась региональная прокуратура, подавшая судебный иск об его отмене. В суде в качестве аргумента в пользу постановления правительства региона приводились выводы комплексного экологического обследования природных территорий.

В Ростовском областном суде было принято решение отменить упразднение всех восьми спорных природных территорий. В Верховном суде РФ, куда обратились обе стороны с апелляционными жалобами, это решение оставили в силе.

Теперь правительство Ростовской области обязано принять новый нормативный правовой документ взамен прошлогоднего, признанного недействительным. Природные оазисы сохранены.