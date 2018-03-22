Команда путешественников отправилась в благотворительное путешествие-поездку на Байкал, сообщается на сайте фандрайзинговой платформы «Сделай!». Это первое путешествие, которое состоялось благодаря этой платформе.

На платформе был создан "Поступок", цель которого — собрать 555 тысяч рублей, все средства поступят в фонд защиты дикой природы (WWF России). Средства собираются через пожертвования всех желающих, свою часть по желанию вносят и сами путешественники, участники экспедиций.

© фото предоставлено платформой "Сделай!" Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса © фото предоставлено платформой "Сделай!" Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса

После завершения каждой поездки на "Поступок" перечисляется и часть суммы, собранной в ходе организации путешествия.

Собранные средства пойдут на одно из приоритетных направлений деятельности Всемирного фонда дикой природы — организацию антибраконьерских мероприятий в местах обитания краснокнижного ирбиса.

"Объединяясь, мы можем делать хорошие вещи и помогать тем, кто в этом нуждается. В данном случае речь о снежном барсе, особей которого в нашей стране насчитывается всего около 70-90. Ирбис — таинственный и загадочный зверь — до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Это исчезающий вид, внесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы", — отметила директор фонда по работе с корпоративными партнерами и сторонниками фонда Ирина Воробьева.