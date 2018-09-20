В Иркутске открылся Байкальский международный водный форум

ИРКУТСК, 20 сен – РИА Новости. Второй Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ) в четверг начал свою работу в Иркутске, на его площадке собралось около тысячи участников из России и 32 зарубежных стран, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Второй Байкальский международный экологический водный форум открылся в иркутском "Сибэкспоцентре". Выставочный комплекс, где проходит презентация современных технологий водоочиски, посетили на открытии выставки заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, депутат Госдумы Валерий Рашкин, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отметили в пресс-службе.

"В этом году на форум собралось около тысячи участников из России и 32 зарубежных стран. Мероприятие проходит под девизом "Байкал – источник жизни". Ключевой темой обсуждений станет взаимосвязь экологического качества воды и здоровья человека", — говорится в сообщении.

На выставке представлено 75 экспозиций, где собраны достижения российских и зарубежных производителей в области инновационных технологий очистки воды, сферах управления отходами, эко-мониторинга, лечебно-оздоровительного туризма, транспорта, добавили в пресс-службе.

В рамках специальной программы "ЭКО-Поколение" на форуме прошли мастер-классы для школьников, уточняется в сообщении.

Одним из самых знаковых мероприятий БМЭВФа стало вручение первых экземпляров международной детской энциклопедии природы "Байкал вокруг света". Они достались Инге Ревекко из США, Макару и Марии Черепановым из Китая. Эти дети стали соавторами книги, победив в конкурсе рисунков, отображающих достопримечательности родного края, пояснили в правительстве региона.

В рамках форума также пройдет благотворительный баскетбольный матч с участием спортивных звезд.