Более 300 экспертов участвуют в Международном степном форуме в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Более 300 экспертов из 14 стран и 45 регионов России принимают участие в работе проходящего в Оренбурге Восьмого международного степного форума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Форум проходит под эгидой Русского географического общества.

"Все мы заинтересованы в грамотном и профессиональном решении проблем степного природопользования. Правительство Оренбургской области поддерживало и поддерживает созидательные инициативы, которые позволят сохранить историко-культурное наследие и уникальную природу Оренбургского края", — сказал губернатор региона Юрий Берг на церемонии открытия.

Он добавил, что первый в России государственный степной заповедник "Оренбургский" был создан в регионе почти 30 лет назад — в 1989 году. Сейчас на территории области расположены пять заповедников, в том числе Центр реинтродукции лошади Пржевальского, где в этом году удалось получить первое потомство лошадей этого редкого вида.

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