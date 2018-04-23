Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
По его словам, двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций России и Китая.
Как указал Лавров, помимо взаимодействия над уровне глав правительств Москва придает большое значение взаимодействию по линии министерств, ведомств, парламентов.
Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают консолидированную линию на строгое соблюдение международного права. Эта линия, по словам Лаврова, "играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире".
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