Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Китае

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Валерий Гергиев, оперная труппа, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят на одной из главных концертно-театральных площадок Китая – в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, сообщили в пресс-службе театра.

Маэстро Гергиев и коллектив театра представят в Китае монографическую программу, посвященную Модесту Мусоргскому. 16 апреля прозвучит увертюра к опере "Хованщина", "Картинки с выставки", "Ночь на Лысой горе" и вокальный цикл "Песни и пляски смерти".

17 апреля будет представлено концертное исполнение оперы Мусоргского "Хованщина". В главной роли князя Ивана Хованского выступит Михаил Петренко.

После выступлений в Китае маэстро Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра продолжат концерты в рамках российского тура ХVII Московского Пасхального фестиваля. Коллектив выступит с 18 по 21 апреля в Красноярске, Томске, Кемерово, Омске и Сургуте.

22 апреля Валерий Гергиев и Симфонический оркестр примут участие в праздничной программе по случаю 20-летия одного из крупнейших залов Европы — Фестшпильхаусе в Баден-Бадене (Германия). Будут исполнены "Вторая симфония" Яна Сибелиуса и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского.