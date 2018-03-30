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Китайские зрители тепло встретили российскую спортивную мелодраму "Лед"

18:0630.03.2018
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© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)Кадр из фильма ЛедКадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)

ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Китайские зрители с теплом и восторгом встретили российскую спортивную мелодраму "Лед" режиссера Олега Трофима, премьера которой состоялась в пятницу, но при этом посетовали, что фильм слишком короткий.

Фильм рассказывает историю о молодой и звездной фигуристке Надежде, которая во время соревнований получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Поставить ее на ноги решает хоккеист Миша. Роли в картине исполнили Аглая Тарасова, Александр Петров, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Мария Аронова, Ян Цапник и другие.

Очень понравилось

Пришедшие на вечерний сеанс зрители рассказали РИА Новости, что остались довольны картиной, некоторые признавались, что даже плакали.

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
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"Да, очень-очень понравилось, видите, я даже плакала, интересная и понятная история", — рассказала зрительница, добавив, что просмотр фильма с субтитрами не отразился на его восприятии, а то, что кинолента демонстрировалась на русском языке, позволило ей лучше ее прочувствовать.

Группа девушек, оживленно обсуждавшая фильм после показа, похвалила ленту, но они посетовали, что картина слишком короткая.

"Очень понравилось, музыка очень приятная, это первый российский фильм, который я посмотрела, и совсем не пожалела, что пришла не него в кино. Но мне кажется, что он немного короткий. Его не урезали?", — сказала одна из девушек.

Китайская версия фильма по просьбе прокатчиков действительно на 25 минут короче оригинальной, и, как отметили зрители, есть ощущение, что из-за этого нарушена динамика фильма, его ритм несколько быстрый, а истории персонажей раскрыты не полностью. Тем не менее, это не помешало китайским зрительницам оценить двух главных мужских персонажей.

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"Первый — ну очень красивый, но он только красивый и все, а вот второй – очень милый и хороший, чем больше смотришь, тем больше нравится", — восторженно сказала собеседница агентства, улыбаясь.

Тем временем мужскую аудиторию фильм привлек своей историей о спорте. "Фильм хороший, мне понравился, я вообще люблю спорт", — поделился один из зрителей своими впечатлениями.

Некоторые зрители подумали, что в основу фильма легла реальная история, и были несколько огорчены, что это не так.

Рекорд премьеры

Генеральный директор дистрибьютера ленты — компании AirSpeed Pictures Сюй Ацин, подводя итоги первого дня поката, рассказала РИА Новости, что у ленты есть все составляющие для того, чтобы быть успешной на китайском рынке – интересная и простая история, красивая музыка, хорошая игра актеров и операторская работа. "Ну, и, безусловно, фигурное катание – это настолько русское, но и в Китае крайне популярно", — отметила она.

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По ее словам, к концу первого дня проката должно состояться 23 тысячи сеансов по всей стране, что в два раза меньше, чем планировалось.

"Изначально мы планировали, что в день премьеры состоятся 48 тысяч сеансов, однако из-за того, что на этой неделе в Китае прошла премьера двух голливудских кинолент, число сеансов пришлось сократить. Но, несмотря на это, в данный момент "Лед" занимает второе место в рейтинге посещаемости за пятницу", — рассказала Сюй Ацин. Она отметила, что даже 23 тысячи сеансов являются рекордом для премьеры российской киноленты в Китае.

Она рассказала, что из-за сложившейся ситуации, компания решила скорректировать стратегию показа российской ленты. Так, в первую неделю проката число сеансов будет небольшим, при этом прокатчик ожидает увеличения сборов к следующим праздничным трехдневным выходным. Кроме того, дистрибьютор планирует продлить прокат до полутора месяцев, что на две недели дольше стандартного периода проката.

Сюй Ацин с уверенностью заявила, что фильм "Лед" может побить рекорд "Сталинграда", который в настоящий момент остается лидером по кассовым сборам на китайском кинорынке среди российских кинолент.

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