Китайские инвесторы проявляют интерес к туризму на Байкале

ИРКУТСК, 4 янв – РИА Новости. Китайские инвесторы проявляют повышенный интерес к проектам в сфере туризма на Байкале, сказал РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам губернатора Приангарья, наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, в первую очередь, озера Байкал, является базовым условием для развития туристско-рекреационной сферы в регионе.

"Со стороны китайских инвесторов наблюдается повышенный интерес к проектам, связанным с развитием гостиничного бизнеса, экологического и оздоровительного туризма. Для развития туристического предпринимательства на льготных условиях в Иркутской области создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" сроком до 1 марта 2055 года", — сказал Сергей Левченко.

На протяжении ряда лет Китайская Народная Республика входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области.