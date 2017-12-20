Посол России рассказал о мотивах соглашений Москвы и Пекина

ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Приоритетом в отношениях Китая и России стало долгосрочное стабильное сотрудничество, поэтому страны отошли от практики подписания соглашений и крупных сделок по каким-либо политическим мотивам, рассказал в интервью российским СМИ посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Мы давно уже с нашими китайскими партнерами отошли от подписания контрактов по каким-то памятным датам, как раньше это было принято, или заключению крупных сделок по каким-то политическим мотивам. Ни мы, ни китайцы в этом не нуждаемся", — сказал посол.

Он подчеркнул, что "и у нас, и у них приоритет – это долгосрочное стабильное сотрудничество". "Вот что нам нужно, в том числе и в энергетической области, а оно может быть выстроено только на взаимовыгодных началах, на это мы и ориентируемся", — добавил посол.