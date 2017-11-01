Медведев вручает российские награды руководству Китая

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Пекине вручает государственные награды РФ руководству Китая.

Орденом Дружбы награждаются первый зампремьера Госсовета КНР Чжан Гаоли, зампремьеры Госсовета Ван Ян и Лю Яньдун.

Ван Яна называют одним из ярких реформаторов, он курирует вопросы сельского хозяйства, международной торговли и экономических отношений. Ван Ян совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным является сопредседателем российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств.

Лю Яньдун курирует вопросы образования и научно-технического сотрудничества, Чжан Гаоли — вопросы экономики.

Медведев прибыл с официальным визитом в Китай 31 октября. Российский премьер проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер Госсовета Ли Кэцяном и другими.