Новый российско-китайский пассажирский самолет получил название

ШАНХАЙ, 29 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Объединенная авиастроительная корпорация и "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC) присвоили семейству российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения наименование CR 929.

Торжественная церемония присвоения наименования состоялась в штаб-квартире СОМАС в Шанхае.

Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия – CR 929–500, а старшая версия – CR 929–700.

Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С – China, R – Russia. CR – это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия – CRAIC, которое выступает оператором программы создания лайнера.